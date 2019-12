Đối đầu xe tải trong đêm, nam thanh niên tử vong trên đường đi làm về

Your browser does not support the video tag.

Ngày 28/12, Tổ xử lý tai nạn giao thông, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn làm anh Bạch Đình Đ. , 21 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h45p ngày 27/12, anh Đ. chạy xe máy mang BKS: 67H1 - 374.62 trên đường Nguyễn Tri Phương hướng từ cầu vượt Sóng Thần đi đường Nguyễn An Ninh.

Khi còn cách đường Nguyễn An Ninh 500m (thuộc phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) thì tông vào xe tải mang BKS: 51C - 097.80 do tài xế tên Nguyễn Thạnh, 41 tuổi, ngụ Đồng Nai điều khiển đang chạy theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh làm anh Đ. và chiếc xe máy ngã dưới gầm trước xe tải. Do tình huống bất ngờ, tài xế không xử lý kịp nên đã ủi nạn nhân đi một đoạn. Hậu quả tai nạn làm nam thanh niên này chết tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân và chiếc xe máy nằm trước đầu xe tải, hiện trường nằm toàn bộ bên làn của chiếc xe tải.

Nhận thông tin, Công an thị xã Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường. Được biết, anh Đạt làm công nhân cho một công ty ở Dĩ An, đang trên đường về nhà trọ thì gặp nạn.

