Đoàn Văn Hậu tới cổ vũ 'người tình tin đồn' Doãn Hà My tại show thời trang

Vào tối ngày 28/11, Đoàn Văn Hậu bất ngờ công khai xuất hiện tại sự kiện có sự tham gia của bạn gái tin đồn Doãn Hải My. Cụ thể, Doãn Hải My được mời biểu diễn váy cưới, diện chiếc váy cô dâu cực xinh và gợi cảm. Đáng nói, dù Văn Hậu cũng có mặt tại sự kiện này, tuy nhiên anh và Doãn Hải My rất hạn chế có những cử chỉ thân mật.

Đoàn Văn Hậu bất ngời có mặt tại show thời trang để cổ vũ 'người tình tin đồn'.

Được biết, Doãn Hải My lẻ bóng đến trước, sau đó, Đoàn Văn Hậu mới lộ diện. Đồng thời, trên trang cá nhân, cả hai cũng không chia sẻ bất kì ảnh nào lên quan đến đối phương. Tuy nhiên, "team qua đường" đã bắt gặp được khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong 1 khung hình.

Dù chỉ dừng chân tại top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng cái tên Doãn Hải My được dư luận quan tâm bởi vẻ đẹp trong sáng, hút hồn người đối diện. Bên cạnh giải Người đẹp tài năng thì khán giả còn yêu mến nữ sinh họ Doãn với thành tích học tập "khủng".

Ngoài ra, nữ sinh viên trường Luật còn gây chú ý khi đêm chung kết, cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu đến ủng hộ, tặng hoa và an ủi. Dù không trả lời chính thức trước báo giới mối quan hệ này nhưng khán giả luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp đôi đẹp của làng giải trí Trong buổi diễn đầu tiên sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 của Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu cũng có mặt cùng mẹ của người đẹp để ủng hộ.

Lệ Quyên và 'người tình tin đồn' Lâm Bảo Châu cũng tham gia sự kiện.

Song song với sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thì ca sĩ Lệ Quyên cũng chiếm spotlight trong đêm diễn L'amant mang tên The Promise - Wedding Show với "người tình tin đồn" Lâm Bảo Châu. Cả hai cùng di chuyển đến điểm diễn, nữ ca sĩ diện áo cưới thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em và Bài tango cho em.

Tác giả: Đo Đo

Nguồn tin: doisongplus.vn