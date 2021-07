Đoạn clip 'bé Na' xuất hiện trong phòng tắm khiến ai nhìn qua cũng muốn khóc thét

Từ lâu, những chú rắn đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều người. Và "bé Na" là tên gọi vui mà nhiều cư dân mạng đặt cho những chú rắn, trăn khi vô tình bắt gặp chúng trong đời sống.

Nhìn ảnh thôi đã "kinh hãi", nhưng mới đây, một cô gái đã bắt gặp cảnh tưởng "phát khiếp" khi "bé Na" trú ngụ trong phòng tắm của gia đình. Đoạn clip được lan truyền trên TikTok ghi lại cảnh chú rắn nằm trong túi khăn giấy đột ngột nhảy lên vách tường rồi trườn bò. Cảnh tượng "kinh hãi" này đã khiến nhiều người muốn "khóc thét". Có lẽ vì do hoảng sợ nên chú rắn nhảy chồm lên nhiều lần và cố gắng thoát khỏi nhà tắm.

Your browser does not support the video tag.

Rất nhanh chóng, đoạn video này đã được lan truyền trên mạng xã hội kèm theo vô số bình luận.

- Đoạn clip 16 giây mô tả đầy đủ nỗi kinh hãi của con người.

- Trông khiếp thật, mình mà thấy cảnh này chắc lăn đùng ra xỉu chứ không đủ bình tĩnh quay video.

- Ngưỡng mộ bạn chủ thớt đủ độ "tỉnh" để đứng quay clip "bé Na" nhảy múa.

...

- Thật nguy hiểm. Không biết chúng trú ngụ ở đâu trong nhà nữa.

- Quá đáng sợ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự "ngưỡng mộ" dành cho cô gái đã đủ can đảm quay video này. Việc "bé Na" trú ngụ trong nhà cũng đã khiến nhiều người lo lắng, bày tỏ nỗi hoang mang.

Tác giả: Khải Anh

Nguồn tin: saostar.vn