Điều tra vụ phát hiện hơn 40 nam nữ phê ma túy trong quán bar

Ngày 12/1, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra xử lý hàng chục thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke.

Hàng chục thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke.

Thông tin trên báo Công an TP.HCM, khoảng 2h45 cùng ngày, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang phối hợp với Công an xã Tân Lý Tây và Công an xã Tân Lý Đông bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Phi Hùng 2 và quán karaoke Tường Vy.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 42 thanh thiếu niên (đa số đến từ các tỉnh như Long An, An Giang, Cà Mau…) đang lắc lư trong tiếng nhạc, có biểu hiện phê ma tuý.

Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện có 34 người (trong đó có 6 nữ) dương tính với ma tuý.

Nhóm thanh thiếu niên này khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này khai nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản quán karaoke Phi Hùng 2 với lỗi hoạt động quá giờ quy định, không đăng ký tiếp viên.

Theo báo PLO, quán này do ông Nguyễn Phi Hùng (ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) làm chủ trước đây đã từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý do để cho khách sử dụng ma túy, hoạt động quá giờ.

Sau khi bị đình chỉ 30 ngày, quán này hoạt động trở lại và tiếp tục tái phạm. Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.

Tác giả: Lê Lan (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin