Điều tra vụ hơn 20 cô gái cầm gậy hỗn chiến

Clip ghi lại cảnh 2 nhóm nữ ở Thanh Hóa với tổng cộng hơn 20 người lao vào đánh nhau. Công an đã xác định được danh tính một số người tham gia.

Mạng xã hội Facebook đang lan truyền clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh hơn 20 nữ sinh sử dụng gậy lao vào nhau hỗn chiến.

Theo nội dung clip này, các cô gái được chia thành 2 nhóm (một nhóm gần 10 người, nhóm hơn 10 người) dùng gậy sắt, gậy gỗ đã chuẩn bị từ trước để đánh nhau. Quá trình ẩu đả, hai bên còn dùng những từ ngữ thô tục chửi nhau.

Tiếng gậy sắt va xuống đường tạo ra những âm thanh chát chúa. Nhiều người theo dõi sự việc, trong đó có cả nam giới nhưng ít người can thiệp. Một người còn quay clip và cổ vũ từ xa.

Cảnh hai nhóm cô gái hỗn chiến. Ảnh cắt từ clip.

Sau một hồi đánh nhau, nhóm ít người hơn yếu thế và một nam thanh niên xuất hiện dìu cô gái áo đỏ về thì sự việc mới dừng lại. Tuy nhiên, hai người này vẫn bị nhóm đối phương đe dọa.

Sáng 20/4, trao đổi với Zing, một lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn (Như Xuân) cho biết sự việc xảy ra khoảng 14h ngày 18/4. Nơi xảy ra là khu vực hẻo lánh, ít nhà cửa, giáp ranh hai xã Thanh Sơn với Xuân Chinh (huyện Thường Xuân).

“Nhóm nữ sinh đánh nhau không phải ở địa bàn tôi phụ trách mà ở các xã lân cận như Xuân Thắng, Xuân Lộc (huyện Thường Xuân) và Thanh Xuân (Như Xuân) nên quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi vẫn đang giao công an tiếp tục điều tra”, vị này nói.

Ông Lâm Anh Tuấn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân, cho biết ông đã nắm bắt được sự việc và xem qua clip. UBND huyện Thường Xuân cũng đã chỉ đạo cho công an vào cuộc làm việc với các xã giáp ranh, xem có người dân và học sinh của địa bàn mình tham gia vụ việc hay không.

“Sau khi xác minh, nếu có học sinh THCS trên địa bàn của mình quản lý, chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường làm việc với từng học sinh xem ở mức độ nào, lý do gì. Còn cấp THPT, của trường nào thì hiệu trưởng trường đó phải vào cuộc kiểm tra”, ông Tuấn nói.

Còn đại diện Công an huyện Thường Xuân cho biết đã xác định được danh tính một số cô gái tham gia sự việc.

Ngày mai (21/4), học sinh cấp THCS, THPT ở Thanh Hóa sẽ trở lại trường sau đợt nghỉ vì dịch Covid-19. Các trường trên địa bàn hai huyện Như Xuân và Thường Xuân sẽ phối hợp với công an làm rõ sự việc để có hướng xử lý.

Tác giả: Nguyễn Dương



Nguồn tin: zing.vn