Điều tra viên tự viết thêm vào bản hỏi cung

TAND tỉnh Phú Yên chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Việt Cường (44 tuổi, cựu trung tá, điều tra viên (ĐTV) Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên) bị truy tố tội làm sai lệch hồ sơ vụ án theo khoản 2 Điều 300 BLHS năm 1999 (khung hình phạt 3-15 năm tù).

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay VKSND Tối cao đã phân công VKSND tỉnh Phú Yên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

Ghi thêm lời khai để buộc tội vợ nghi can

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định: Năm 2012, Nguyễn Việt Cường được phân công điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị can khai gửi tiền vào TP.HCM mua ma túy chuyển về TP Tuy Hòa bán. Khi gửi tiền, có lúc ghi tên người nhận là Nguyễn Ngọc Hồng Anh, có lúc ghi Từ Phạm Quang Vinh (chồng bà Anh). Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đưa bà Anh vào diện nghi vấn.

Ngày 20-3-2013, ĐTV Cường triệu tập bà Anh để lấy lời khai. Nội dung biên bản ghi lời khai, bản tự khai thể hiện bà Anh đã giúp chồng là Từ Phạm Quang Vinh trong việc nhận tiền, đưa tiền cho ông Vinh mua ma túy gửi về Tuy Hòa bán.

Tuy nhiên, theo bà Anh, biên bản ghi lời khai ngày 20-3-2013 là do ĐTV Cường tự ghi, không cho bà đọc lại. Còn bản tự khai cùng ngày là do Cường đọc, yêu cầu bà Anh phải viết theo ý Cường. Bà Anh cho rằng do Cường có dụ dỗ, hứa hẹn bà Anh khai ra để làm nhân chứng, đồng thời ép bà ký vào biên bản nên bà đã ký và viết theo.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Cường, ngày 2-5-2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa khởi tố bị can đối với bà Anh, ông Vinh về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 13-6-2013, Cường triệu tập bà Anh để hỏi cung. Tại biên bản hỏi cung, bà Anh khai không biết, không liên quan đến việc chồng bà và các bị can khác mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi ghi xong biên bản hỏi cung, Cường đưa cho bà Anh đọc lại, ký tên. Sau đó, Cường tự viết thêm vào phần trả lời của bà Anh trong biên bản hỏi cung với nội dung: “Khi nhận tiền tôi biết tiền này đưa chồng tôi là mua hê rô in (ma túy) gửi về Tuy Hòa, Phú Yên vì chồng tôi nói cho tôi biết” và “Khi nhận tiền lần đầu tôi không biết là để mua ma túy, các lần sau tôi biết”.

Nội dung viết thêm này do Cường thực hiện sau khi bà Anh đã đọc, ký chốt biên bản hỏi cung. Cường không cho bà Anh biết, không yêu cầu ký xác nhận.

Ngày 25-3-2014, TAND TP Tuy Hòa xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Anh bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bà Anh có đơn kháng cáo, tháng 9-2014, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm đối với bị cáo Anh để điều tra lại. Bản án phúc thẩm cũng nhận định: Để có cơ sở vững chắc kết tội bà Anh, cần phải thu thập lời khai của ông Vinh (lúc đó đã bỏ trốn).

Cựu trung tá Nguyễn Việt Cường khi còn là đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: PYO



Ghi thêm vào bản cung chồng để kết tội vợ

Ngày 26-1-2015, Từ Phạm Quang Vinh bị bắt theo lệnh truy nã. Bấy giờ, Nguyễn Việt Cường tiếp tục thực hiện hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án nhằm buộc tội bà Anh đồng phạm với ông Vinh trong việc mua bán chất ma túy. Trong các ngày 29-3-2015, 31-3-2015, tại nhà tạm giữ Công an quận Phú Nhuận

(TP.HCM), sau khi hỏi cung xong, cho bị can đọc, ký chốt biên bản hỏi cung, Cường yêu cầu bị can viết bản tự khai.

Trong khi ông Vinh đang viết bản tự khai, Cường dùng một cây bút khác ghi thêm vào phần trả lời của ông Vinh các nội dung có tính chất buộc tội đối với bà Anh. Cụ thể, Cường viết thêm các nội dung: “Việc vợ tôi nhận tiền đưa cho tôi thì biết tiền này mua ma túy gởi về cho Thanh”. “Tất cả số tiền mà vợ tôi đưa cho tôi đều biết để mua ma túy”, “Khi nhận tiền đưa tôi vợ tôi biết tiền này để mua ma túy gởi cho Thanh ở Tuy Hòa”.

Những nội dung này do Cường viết thêm sau khi bị can Vinh đã đọc, ký chốt biên bản hỏi cung; không cho Vinh biết, không ký xác nhận.

Sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày 15-12-2017, TAND TP Tuy Hòa xử sơ thẩm vụ án này. Bà Anh tiếp tục kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội. Bà Anh và luật sư bào chữa cho bà cho rằng biên bản hỏi cung đối với bà có dấu hiệu viết thêm nội dung có tính chất buộc tội. Trên cơ sở đề nghị của kiểm sát viên, TAND TP Tuy Hòa trả hồ sơ để giám định các biên bản hỏi cung có dấu hiệu bị viết thêm nội dung.

Cố thực hiện tội phạm đến cùng

Ngày 11-9-2018, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Yên kết luận giám định nêu chữ viết các nội dung trong biên bản hỏi cung của bà Anh, ông Vinh được cho là có dấu hiệu viết thêm “là do cùng một người viết ra”.

VKSND TP Tuy Hòa tiếp tục trưng cầu Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng giám định đối với chữ viết của ĐTV tại các biên bản hỏi cung đối với bà Anh, ông Vinh.

Ngày 7-3-2019, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng kết luận giám định nội dung chữ viết được cho là có dấu hiệu viết thêm trong các bản hỏi cung đối với bà Anh, ông Vinh “là được viết thêm, không cùng thời điểm với nội dung còn lại trên tài liệu cần giám định”.

Thực hiện trưng cầu của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng kết luận các nội dung chữ viết được cho là có dấu hiệu viết thêm trong biên bản hỏi cung đối với bà Anh, ông Vinh “được viết thêm sau so với nội dung còn lại trên tài liệu cần giám định”.

Quá trình điều tra, Nguyễn Việt Cường thừa nhận đã viết thêm các nội dung có tính chất buộc tội vào các hàng còn trống trong các biên bản hỏi cung bà Anh, ông Vinh. Khai với cơ quan điều tra, Cường nói nhận thức được rằng nếu không ghi thêm các nội dung này vào các biên bản hỏi cung thì không có chứng cứ nào khác để buộc tội bà Anh.

VKSND Tối cao nhận định: Hành vi của Nguyễn Việt Cường đã gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến việc các cơ quan tiến hành tố tụng TP Tuy Hòa đã ra kết luận điều tra, cáo trạng truy tố, xét xử vụ án bị sai lệch; việc giải quyết vụ án diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Ngọc Hồng Anh.

VKSND Tối cao xác định Cường có tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

Người bị buộc tội yêu cầu bồi thường oan Ngày 31-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bà Nguyễn Ngọc Hồng Anh. Lý do đình chỉ là đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can thực hiện tội phạm. Hiện nay, bà Anh đã có đơn gửi các cơ quan tiến hành tố tụng TP Tuy Hòa yêu cầu bồi thường oan hơn 755 triệu đồng. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành kiến nghị đến các cơ quan quản lý những người liên quan để xem xét, xử lý theo quy định. Đó là hai cựu phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa được phân công giải quyết vụ án mua bán trái phép chất ma túy không biết việc Cường tự viết thêm vào các biên bản hỏi cung. Kế đó là hai kiểm sát viên của VKSND TP Tuy Hòa đã không phát hiện được các nội dung do Cường viết thêm, dẫn đến đánh giá chứng cứ không khách quan. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm cùng hai hội thẩm cũng bị đề nghị xem xét, xử lý.

Tác giả: TẤN LỘC

Nguồn tin: Báo PLO