Điều tra thông tin cô gái bị ép 'tiếp khách' nhảy từ tầng 5 quán karaoke xuống đất

Theo Tiền Phong đưa tin, chiều 5/3, Bệnh viện Quân y 4 (Bình Dương) tiếp nhận một bệnh nhân nữ trong tình trạng bị thương nặng. Sau đó, cô gái được chuyển lên một bệnh viện khác ở TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Cô gái đang cấp cứu tại bệnh viện Ảnh: CTV



Khi làm thủ tục tại bệnh viện, cô gái khai tên là B.T.K. (SN 2000, quê An Giang). Nữ bệnh nhân kể lại rằng, trước đó cô có xin việc thông qua một người trên MHX nhưng đến khi đi làm thì bị lừa đưa đến 1 quán karaoke ở phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trên tờ Phụ Nữ Sức khỏe thông tin, sau khi đến quán karaoke, K. được cho là đã bị chủ quán ép đi "tiếp khách" nhưng cô kháng cự. Thấy vậy, chủ quán kia đã yêu cầu K. trả lại số tiền 8 triệu đồng đã đưa cho môi giới từ trước. Do không chịu làm, không có tiền nên chủ quán đã nhốt K. lên tầng 5.

...

Bị nhốt 1 mình sợ hãi, K. đành làm liều, nhảy từ tầng 5 xuống đất thông qua đường cửa sổ để trốn thoát khỏi "động". May mắn sau đó, K. được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an TP Dĩ An cho biết sẽ phối hợp các đơn vị, cá nhân liên quan xác minh, làm rõ.

Một hiệp sĩ chuyên săn bắt cướp ở Bình Dương cho biết, trước đó anh có nhận cuộc gọi cầu cứu từ phía người thân cô gái này. Khi anh đang tìm cách giúp đỡ thì xảy ra vụ việc.

Tác giả: K.N (T/h)

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn