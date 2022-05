Điều tra động cơ của người mẹ khai tử con trai còn sống

Ngày 22/5, một lãnh đạo UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, đơn vị sẽ đề xuất UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt đối với bà T.T.N.P. vì vi phạm quy định về đăng ký khai tử.

Người mẹ khai tử cho con trai còn sống (Ảnh: Uy Nguyễn).



"Bà P. sẽ bị phạt tiền mức từ 10-20 triệu đồng do làm thủ tục khai tử cho người còn sống. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang phối hợp làm rõ động cơ, mục đích của người phụ nữ này khi khai tử cho con trai đang còn sống", vị lãnh đạo phường thông tin.

Đồng thời, UBND phường Tân An đã báo cáo lên Phòng Tư pháp UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định hủy trích lục khai tử đối với cháu bé N.H.L. (SN 2019, con trai bà P).

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường Tân An, vào ngày 11/5, bà P. đến phòng một cửa của UBND phường Tân An để đăng ký khai tử cho con trai của mình cháu N.H.L. Tại đây, bà P. khai bé L. bị viêm phổi nặng, chạy chữa không khỏi nên gia đình mang về nhà chăm sóc và đã tử vong lúc 18h30 ngày 4/5.

Bố cháu bé được cho là đã tố mẹ cháu khai tử cho con trai còn sống (Ảnh: Chụp màn hình).



Cũng theo báo cáo, thời điểm đi khai tử cho con, bà P. tỏ ra rất đau buồn, thẫn thờ nên cán bộ tư pháp đã chủ quan tin tưởng mà không xác minh kỹ, đã nhận hồ sơ và làm thủ tục đăng ký khai tử cho cháu L. Trên tờ khai của bà P. có ghi rõ cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...

Tuy nhiên, ngày 20/5, UBND phường Tân An nhận được công văn kiến nghị hủy bỏ giấy chứng tử cho cháu N.H.L. của Công an phường Tân Lợi (do bà P. hiện tạm trú phường Tân Lợi). Lý do, qua xác minh của công an xác định cháu L. vẫn còn sống, đang được mẹ gửi cho người quen nuôi dưỡng tại huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông).

Làm việc với công an, bà P. thừa nhận vợ chồng bà đã ly hôn, vì bố cháu bé luôn tìm đến gây áp lực, phiền hà đến cuộc sống nên trong lúc tinh thần không ổn định bà này đã làm khai tử cho con để lừa bố cháu là con đã mất.

Sau vụ việc khai tử gian dối cho con trai, phía UBND phường Tân An đã mời bà P. đến cơ quan làm việc nhưng người phụ nữ này chưa hợp tác.

Như Dân trí đưa tin, tối 19/5 trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin được cho là của bố cháu L. lên tiếng về việc cháu bé đang còn sống nhưng đã bị mẹ khai tử, đưa sang tỉnh Đắk Nông, bố cháu mong muốn đưa cháu về nhà.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ vụ việc như trên.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo phường Tân An cũng yêu cầu những cá nhân, tập thể có liên quan việc cấp giấy khai tử không đúng làm báo cáo giải trình để phường xem xét, xử lý trách nhiệm.

Tác giả: Thuý Diễm

Nguồn tin: Báo Dân Trí