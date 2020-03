Điều ít biết về cô giáo Việt lọt Top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu năm 2020

Giải thưởng tôn vinh các nhà giáo trên toàn thế giới đã công bố danh sách “50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu” năm 2020, đây là giải thưởng được ví như “giải Nobel dành cho giáo dục” của Varkey Foundation.

Cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ là đại diện Việt Nam có tên trong danh sách này.

Cô giáo Hà Ánh Phượng

Trong bức thư chúc mừng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ viết: "Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân cô giáo Hà Ánh Phượng, của ngành Giáo dục Tỉnh Phú Thọ, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của ngành Giáo dục cả nước. Qua đây, cho tôi gửi lời chúc mừng tới cô giáo Hà Ánh Phượng, gửi lời chúc mừng tới thầy và trò Trường THPT Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ.

Tôi được biết, Trường THPT Hương Cần thuộc vùng khó khăn của Tỉnh Phú Thọ, với 85% học sinh là người dân tộc thiểu số, nhưng lại là điểm sáng trong phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học của Tỉnh Phú Thọ. Trong nhiều năm qua, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân và sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, cô giáo Hà Ánh Phượng đã đưa học sinh của mình tham gia vào các tiết học xuyên biên giới, giúp các em được tiếp cận với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Ngành Giáo dục đang trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện và hội nhập quốc tế, những tấm gương giáo viên nhiệt huyết, đam mê, mạnh dạn đổi mới, áp dụng công nghệ trong giảng dạy với mong muốn đưa học sinh Việt Nam trở thành những “công dân toàn cầu” như cô giáo Hà Ánh Phượng sẽ là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn cho học sinh, giáo viên trên khắp cả nước.

Tôi mong rằng, từ thành quả hôm nay, cô giáo Hà Ánh Phượng sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để cùng Trường THPT Hương Cần nói riêng, toàn ngành Giáo dục nói chung thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nước nhà".

“Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn”

Xúc động khi cùng lúc vừa được tôn vinh “50 giáo viên xuất sắc nhất toàn cầu”, vừa nhận được thư chúc mừng của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, cô giáo Hà Ánh Phượng chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vinh dự và muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Cảm ơn những động viên của Bộ trưởng, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn”.

Cô giáo Hà Ánh Phượng và các học sinh Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Theo cô giáo Ánh Phượng, việc cô ghi danh vào top 50 giáo viên toàn cầu không chỉ có ý nghĩa cho cá nhân mà còn góp phần khẳng định vị trí của giáo dục Việt Nam và năng lực của giáo viên, công dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Sinh ra từ vùng quê nghèo Yên Lập - một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ. Vì vậy, cô Hà Ánh Phượng thấu hiểu những khó khăn mà học sinh miền núi gặp phải khi tiếp cận với việc học ngoại ngữ.

Năm 2009, cô Ánh Phượng đạt học bổng Hoa Trạng Nguyên - giải thưởng dành cho thủ khoa tốt nghiệp THPT. Năm 2011, cô là 1 trong 14 sinh viên châu Á đạt học bổng tiềm năng lãnh đạo do Viện Giáo dục quốc tế Mỹ IIE trao tặng.

Tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội với tấm bằng loại ưu, cô Ánh Phượng được một công ty dược của Pakistan mời về làm giám đốc đại diện kiêm phiên dịch viên với một mức lương hấp dẫn. Thế nhưng cô đã từ chối để tiếp tục học thạc sĩ ngành Sư phạm tiếng Anh.

“Bất cứ học sinh nào ở bất kỳ đâu cũng có thể thừa hưởng một nền giáo dục tốt nhất”. Đó là lý do cô Phượng quay trở lại quê hương của mình để bắt đầu hiện thực hóa những ước mơ.

Về công tác tại Trường THPT Hương Cần, cô giáo Hà Ánh Phượng đã giúp học sinh của mình vượt qua khó khăn nhờ công nghệ. Cô áp dụng mô hình lớp học không biên giới, kết nối học trò với các trường nước ngoài qua Skype. Các sáng kiến của cô cải thiện đáng kể năng lực ngoại ngữ cho học sinh, thể hiện rõ qua kết quả thi THPT quốc gia.

Ấp ủ dạy miễn phí cho học sinh cả nước

Ở địa phương, cô giáo Hà Ánh Phượng luôn được nhắc đến là giáo viên trẻ nhiều sáng kiến và sáng tạo đột phá trong giáo dục, được báo cáo tại các hội thảo quốc tế Viettesol. Mô hình lớp học xuyên biên giới và các dự án quốc tế của cô đã đem học sinh dân tộc kết nối với quốc tế để trở thành những công dân toàn cầu, từng bước chứng minh rằng “giáo dục là không giới hạn”.

Với nỗ lực và sáng tạo không ngừng, năm 2019, cô Ánh Phượng nhận Giấy khen trong phong trào thi đua “Đổi mới và sáng tạo trong dạy và học”của Sở GDĐT Phú Thọ.

Năm 2020, cô đạt học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ SEAYLP dành cho giáo viên và được công nhận là chuyên gia giáo dục sáng tạo của tập đoàn Microsoft (MIE Expert).

Cũng trong năm học 2019-2020, dự án quốc tế “SAY NO TO PLASTIC STRAW” của nhóm học sinh do cô hướng dẫn đạt top 150 sản phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi Dạy học sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin do Bộ GDĐT phối hợp với tập đoàn Microsoft tổ chức.

Cho đến nay, nỗ lực và thành quả của cô giáo Hà Ánh Phượng cùng học trò của mình đã và đang góp phần truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ Việt Nam trên hành trình khám phá, khẳng định bản thân, cống hiến cho cộng đồng.

Hiện tại, cô giáo Hà Ánh Phượng đang giảng dạy môn tiếng Anh trên Đài Truyền hình Phú Thọ. Ưu tiên trước mắt của cô là hỗ trợ học sinh luyện thi THPT quốc gia lớp 12 và lan tỏa việc dạy học gắn liền với 17 mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc qua các bài học và dự án của mình.

Bên cạnh đó, mô hình lớp học xuyên biên giới mới chỉ hỗ trợ được những học sinh trực tiếp tại lớp học nên cô Phượng sẽ phát triển kênh Youtube để dạy miễn phí cho học sinh cả nước, đặc biệt là học sinh lớp 12. Đồng thời, cô tiếp tục chia sẻ cho đồng nghiệp về phương pháp dạy học cũng như việc ứng dụng các công cụ công nghệ thông tin vào dạy học.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: infonet.vietnamnet.vn