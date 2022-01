Điều động, luân chuyển cán bộ tại 4 tỉnh, thành

Tại An Giang, đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Bùi Tấn Ân - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Bùi Tấn Ân giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh IT



Cùng ngày, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh.

Tại Bạc Liêu: Đại tá Lê Thanh Hùng - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Tổng hợp, Văn phòng Bộ Công an được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Tại TPHCM: Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Văn Em - Trưởng khoa Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II - giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II.

Tại Nghệ An: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã trao Quyết định của Chủ tịch tỉnh, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng Phòng Công nghiệp Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; điều động và bổ nhiệm ông Hồ Phi Triều, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tại Kon Tum: Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao các quyết định về công tác cán bộ: bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; bổ nhiệm ông Huỳnh Mười, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum; bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Lưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum…

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong