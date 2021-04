Điều động Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Trong nước

Sáng 22/4, tại Nghệ An, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.