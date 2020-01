Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra ngày 28/12 tại Tolyatti. Một diễn viên xiếc đã mất thăng bằng khi nhào lộn trên giây. Anh đã đã rơi từ độ cao 6m và không thể tự mình đứng lên được.

Diễn viên này được đưa đến bệnh viện với những vết bầm tím trên cơ thể và tiện tại vẫn chưa rõ thương tích ra sao.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin