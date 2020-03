Điểm mặt những xe sang giá rẻ vừa ra mắt gây chú ý

Mercedes-Benz C 180 2020

Đầu tháng 3, Mercedes-Benz Việt Nam chính thức giới thiệu Mercedes-Benz C 180 2020 với mức giá khá hấp dẫn có thể tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng "phổ thông" hơn.

Theo đó, Mercedes-Benz C 180 2020 có giá niêm yết của Mercedes-Benz C 180 là 1,399 tỷ đồng. Mức mức giá nhỉnh hơn không quá nhiều so với mẫu xe thuộc phân khúc sedan cỡ D hiện nay đến từ Nhật là Honda Accord (1,319 tỷ đồng) và Toyota Camry (1,235 tỷ đồng)…

Mercedes-Benz C 180 2020

Ngoại thất, nội thất Mercedes-Benz C 180 2020 không khác nhiều so với thế hệ trước. Riêng có một vài điểm khác biệt như được trang bị loại vành 5 chấu kép phối 2 tông màu tương phản, kích thước 17 inch. Bên trong khoang cabin không có đèn viền 64 màu và sạc không dây cho điện thoại. Nội thất ốp gỗ đen bóng kết hợp các ốp nhôm sáng mà

Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, đèn hậu LED, đồng hồ analog kết hợp màn hình 5,5 inch, màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, bàn rê cảm ứng, vô-lăng tích hợp nút cảm ứng, điều hoà tự động 2 vùng, hệ thống đề nổ bằng nút bấm...

Xe sang Mercedes -Benz C 180 hướng tới khách hàng lần đầu sở hữu ô tô hoặc nâng cấp từ các mẫu sedan phổ thông, chủ yếu sử dụng trong đô thị nên động cơ của C 180 không có EQ Boost, cho công suất thấp hơn. Máy 4 xy-lanh, 1,5 lít, mã M264 mới, cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp.

Peugeot 3008 và 5008

Ở đời 2020, hai mẫu xe SUV Peugeot 3008 và 5008 phiên bản mới được điều chỉnh lại một số trang bị để có một mức giá bán dễ tiếp cận cho người dùng hơn. Theo đó, phiên bản giá rẻ Peugeot 3008 và 5008 (L2) mới bán tại Việt Nam có giá lần lượt là 1,099 tỷ đồng và 1,199 tỷ đồng.

Peugeot 3008

Sỡ dĩ có mức giá dễ chịu như vậy vì Peugeot 3008 và 5008 2020 đã bị nhà sản xuất lược bỏ đi một số trang bị so với thế hệ trước. Cụ thể, Peugeot 5008 L2 có giá bán 1,199 tỷ đồng. Xe bị cắt các option như: cửa sổ trời panorama, giá nóc, bỏ tính năng mở cốp rảnh tay, ghế trước ko có massage, âm thanh 6 loa thay vì 10 loa Focal như trước, không có sạc không dây, gương chống chói tự động, cảm biến trước, gói an toàn chủ động với cảnh báo điểm mù và báo làn đường.

Peugeot 5008



Còn đối với mẫu xe Peugeot 3008 L2, xe có giá bán 1,099 tỷ đồng và bị lược bỏ nhiều option như: cửa sổ trời panorama, giá nóc, cảm biến va chạm trước, gương chống chói tự động, gói an toàn chủ động gồm cảnh báo điểm mù và báo làn đường.

Cung cấp sức mạnh cho Peugeot 3008 và 5008 phiên bản giá rẻ vẫn là loại động cơ tăng áp dung tích 1.6 L, công suất 165 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

BMW 320i 2020

Nhiều thông tin cho rằng BMW 320i 2020 ‘giá rẻ’ sẽ về Việt Nam trong tháng 4 sắp tới.

Về ngoại hình, BMW 320i 2020 được dự đoán sẽ giống với phiên bản 330i Sport Line với bộ cản trước/sau tương đồng, hệ thống chiếu sáng LED, đèn hậu LED kiểu mới thanh mảnh cùng bộ vành kích thước 17 inch.

BMW 320i 2020 được dự đoán sẽ giống với phiên bản 330i Sport Line

Xe sử dụng động cơ máy xăng 4 xy-lanh tăng áp dung tích 2 lít cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau dùng chung.

Dòng BMW 3-Series thế hệ mới sẽ có 2 phiên bản gồm 320i Sport Line và 330i Sport Line. Dù giá xe 320i chưa được tiết lộ nhưng được dự đoán có thể dao động quanh mức khoảng 1,6 tỷ đồng.

Tác giả: Chi Bảo (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo VietNamNet