Dịch COVID-19 ngày 17-2: 105 ca tử vong mới ở Trung Quốc, giảm nhiều so với hôm trước

Nhân viên tiệm cà phê Starbuck ở Bắc Kinh kiểm tra nhiệt độ của khách mua hàng - Ảnh: REUTERS

Riêng tại Hồ Bắc ghi nhận 1.933 ca nhiễm bệnh mới và 100 ca mới tử vong. So với ngày hôm trước, số ca nhiễm mới ở Hồ Bắc tăng gần 5% nhưng số ca tử vong giảm từ 139 xuống còn 100 ca.

Đến nay toàn tỉnh Hồ Bắc có 58.182 ca nhiễm và 1.696 ca tử vong, trong đó thành phố Vũ Hán chiếm 71% số trường hợp mắc bệnh và 77% số ca tử vong.

Với con số tử vong và ca nhiễm mới được công bố, tính đến 7h55 ngày 17-2, toàn thế giới có ít nhất 71.338 ca nhiễm và 1.775 ca tử vong. Ngoài ra có 10.607 người đã hồi phục.

Trong số 1.770 người chết, có 1.765 người ở Trung Quốc đại lục, 1 ở Hong Kong, 1 ở Nhật Bản, 1 ở Philippines, 1 ở Pháp, và 1 ở Đài Loan.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo AFP, nhà chức trách Mỹ xác nhận hai chuyến bay đưa người Mỹ trên du thuyền Diamond Princess đang bị cách ly ở Nhật Bản về nước đã khởi hành từ Nhật Bản. Số lượng được sơ tán khoảng 400 người nhưng 40 người Mỹ đã nhiễm virus corona sẽ ở lại Nhật để điều trị.

Chuyến bay sơ tán công dân này được thực hiện trong bối cảnh Nhật Bản tăng cường cảnh báo về dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra (COVID-19) như kêu gọi người dân tránh tụ tập không cần thiết, không đến nơi đông người. Những người Mỹ được sơ tán về nước sẽ phải cách ly 14 ngày.

Theo AFP, chưa rõ 40 người Mỹ đã nhiễm bệnh và sẽ được điều trị ở bệnh viện tại Nhật Bản nằm trong số 355 người nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) trên du thuyền Diamond Princess hay cả những người Mỹ khác ở Nhật Bản. Cho đến nay, 1.219 người trên du thuyền đã được kiểm tra.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo báo Times of Israel, bộ Y tế Israel yêu cầu người Israel trở về từ Thái Lan, Hong Kong, Singapore, Macao phải tự cách ly tại một khu riêng biệt hoặc nơi cư trú. Người bị cách ly phải tránh tiếp xúc tại các địa điểm công cộng, gồm cơ sở giáo dục, nơi làm việc, giao thông, trung tâm mua sắm và bệnh viện.

Trước đó, Israel chỉ áp dụng yêu cầu này đối với những người trở về từ Trung Quốc. Hãng hàng không quốc gia Israel El Al ngày 16-2 cũng thông báo sẽ giảm 50% số chuyến bay tới Bangkok. Trước đó, hãng này thông báo ngừng các chuyến bay đến Trung QUốc trong hai tháng do sự bùng phát của dịch bệnh.

Các chuyên gia quốc tế bắt đầu họp ở Trung Quốc

Theo South China Morning Post, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo khuya Chủ Nhật (16-2) rằng “không thể” dự đoán hướng phát triển tương lai của dịch COVID-19.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết các chuyên gia quốc tế tham gia một phái đoàn chung do WHO đứng đầu đã tới Bắc Kinh và có cuộc gặp đầu tiên với các đồng nghiệp Trung Quốc. Ông Tedros khẳng định WHO trông đợi sự hợp tác có ý nghĩa rất quan trọng này để góp phần tăng cường hiểu biết của thế giới về dịch COVID-19.

Vì “không thể” dự đoán hướng phát triển của dịch COVID-19 trong tương lai, tổng giám đốc WHO kêu gọi "tất cả các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức truyền thông phối hợp với WHO để phát đi mức độ cảnh báo phù hợp mà không gây hoảng loạn".

Cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cũng yêu cầu Trung Quốc công bố nhiều chi tiết hơn về cách thức chẩn đoán dịch.

Mỹ chưa nhận được lời mời gửi chuyên gia đến Trung Quốc

Theo South China Morning Post, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết cơ quan này vẫn chưa nhận được lời mời gửi chuyên gia đến Trung Quốc mặc dù Bắc Kinh trước đó đã cho phép Mỹ gửi chuyên gia đi theo phái đoàn của WHO đến Trung Quốc để phối hợp với các đồng nghiệp quốc tế và Trung Quốc để tìm cách “khống chế” dịch bệnh COVID-19.

Tác giả: HỒNG VÂN - DIỆU AN

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ