Dịch có nguy cơ bùng phát toàn tỉnh, Hải Dương đổi chiến thuật xét nghiệm

Lấy mẫu xét nghiệm tại Hải Dương

Th.s Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, Tổ trưởng tổ thực hiện cách ly và xử lý môi trường y tế của Đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương hiện đang "cắm chốt" tại TP Chí Linh cho biết: Để tăng tốc quá trình xét nghiệm, TP Chí Linh sẽ xét nghiệm trên diện rộng thay vì xét nghiệm ưu tiên khu vực có nguy cơ như trước.

Hải Dương đã tăng cường 100 sinh viên của Trường Đại học Kỹ Thuật Y tế Hải Dương cùng cán bộ y tế của các trạm y tế phường trên địa bàn với khoảng 60 cán bộ để thực hiện xét nghiệm diện rộng.

Có 15 đội xét nghiệm, mỗi đội có 5 người đã được các bác sĩ của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tiến hành tập huấn như nhập số liệu và lấy mẫu.

Theo ông Dương Chí Nam, việc xét nghiệm trên diện rộng lần này, giúp huyện kiểm soát tốt tình hình lây nhiễm ngoài cộng đồng (nếu có).

Được biết, tính đến sáng nay (14/2), TP Chí Linh đã ghi nhận 320 người mắc COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Đoàn công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương, đã làm việc với Bệnh viện Dã chiến số 1. Tại buổi làm việc, ông Khoa lưu ý bệnh viện cần kiểm soát nhiễm khuẩn thật tốt trong bệnh viện, không được để lây nhiễm chéo.

Sau mấy ngày nghỉ Tết, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn đang có diễn biến phức tạp; vừa qua đã xuất hiện một số ca dương tính mới trên địa bàn một số huyện, thành phố có liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng; dịch có nguy cơ bùng phát trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Hải Dương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho công nhân các công ty thuộc các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Trước mắt, từ khoảng 8g30 sáng nay (14/2), việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp tổ chức sản xuất sớm sau Tết nguyên đán Tân Sửu. Cụ thể: Công ty UMC, KCN Tân Trường (lấy mẫu 500 người); Công ty Best Pacific, KCN Cẩm Điền (lấy mẫu 500 người); Công ty xăng dầu Đại An (lấy mẫu 8 người).

Do toàn huyện Cẩm Giàng đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế, đặc biệt là để tránh nguy cơ lây lan từ công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn của huyện Cẩm Giàng ra diện rộng và bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp, nên sau khi hết thời gian nghỉ Tết, khi doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (cả trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp, trong đó tính cả khu công nghiệp Đại An mở rộng thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng) quay trở lại sản xuất, chỉ cho phép công nhân có hộ khẩu thường trú, công nhân ở tỉnh khác đang tạm trú trên địa bàn huyện Cẩm Giàng tới công ty làm việc.

Những công nhân này phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đang thường trú, tạm trú; đồng thời toàn bộ những công nhân đó sẽ được lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2 ngay khi đến nhà máy, phân xưởng nơi mình làm việc; những công nhân có kết quả xét nghiệm âm tính mới được làm việc; nếu nhà máy, phân xưởng nào có công nhân có kết quả dương tính sẽ phải dừng sản xuất. Hết giờ làm việc, những công nhân nêu trên không được di chuyển ra khỏi địa bàn nơi cư trú.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Báo Tiền phong