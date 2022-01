Đi ngang qua vụ tai nạn, tài xế bỗng bị đổ oan thành hung thủ, camera phơi bày sự thật

Một đoạn clip ghi lại tình huống tai nạn giao thông vào 21h42' tối ngày 21/1 đã nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Khi đó, trời mưa, đường trơn ướt nhẹp. Một chiếc ô tô đen va chạm với xe máy đi đằng trước, khiến người ngồi trên xe ngã lăn xuống đường. Ô tô đen gây tai nạn sau đó phóng đi mất hút.

Tài xế điều khiển ô tô gắn camera hành trình lưu thông phía sau thấy vậy liền xuống xem xét tình trạng nạn nhân. Không rõ hai bên nói chuyện ra sao, tài xế nói vọng vào camera: "Em đi qua anh lại bảo em đâm, cam hành trình có hết đây...".

Tài xế bỗng bị đổ oan thành hung thủ, camera phơi bày sự thật

Sau đó, chính tài xế có tên tài khoản A.T đã đăng lên một diễn đàn với dòng trạng thái: "Thêm lý do để lắp camera hành trình. Xe ô tô phía trước đâm vào xe máy rồi đi luôn, xong mình xuống định giúp xe máy thì xe máy lại bắt đền mình".

Đoạn clip của tài xế A.T khiến cộng đồng mạng bình luận xôn xao. Người thì an ủi bác tài bỗng gặp họa "trên trời", mong sớm được minh oan. Số khác lại bênh vực, có lẽ trời tối, mặc áo mưa nên nhìn nhầm là chuyện có thể hiểu, không nên chỉ trích nạn nhân thái quá.



Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn