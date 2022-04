Đi lại loạng choạng, tài xế xe máy đố CSGT biết mình đã uống bao nhiêu chén

Chiều 22/4, ghi nhận của PV trên đường Lạc Long Quân thuộc địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Đại uý Vũ Văn Linh làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm giao thông chuyên đề nồng độ cồn.

Tổ công tác lúc này có 7 người, Đại uý Phan Văn Sang được phân công hoá trang ngồi trên đường Lạc Long Quân để quan sát, phát hiện các trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông phía hướng Trích Sài đi Lạc Long Quân có biểu hiện nghi vấn sử dụng rượu, bia .

Khi phát hiện tài xế nào nghi vấn, Đại uý Sang sẽ tiến hành báo về cho Tổ công tác với 6 người chốt trực trên đường Lạc Long Quân để dừng xe xử lý.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Hà Nội) đo kiểm tra người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn trên đường Lạc Long Quân - Âu Cơ

Chỉ ít phút sau, Đại uý Sang dùng bộ đàm báo về cho Tổ công tác, có trường hợp người điều khiển xe máy 30F1-788.xx lưu thông hướng Lạc Long Quân - Âu Cơ có biểu hiện mặt đỏ. Lập tức Tổ công tác bố trí tiến hành dừng xe máy 30F1-788.xx, thông báo với tài xế xe này chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả, tài xế xe máy 30F1-788.xx là ông Trần Văn A. (SN 1969, ở Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,250 miligam/1 lít khí thở. Ông A. phân trần, vừa đi liên hoan với bạn học trên đường Trích Sài, có uống bia nhưng trong người vẫn tỉnh táo, mong được bỏ qua vi phạm.

Tổ công tác đã giải thích với ông A. việc rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ không tỉnh táo, dễ gây tai nạn cho mình và người xung quanh. Được tuyên truyền, ông A. đã kí vào biên bản vi phạm và biên bản tạm giữ phương tiện, rồi gọi xe "ôm" về nhà.

Chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2 (Hà Nội) lái xe máy đưa tài xế "ma men" về trụ sở đơn vị giải quyết

Ngay sau đó, Tổ công tác tiếp tục dừng xe máy Honda Wave BKS 30M8-252.xx do nam thanh niên điều khiển đi một mình.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế xe 30M8-252.xx dừng lại nhưng bước đi loạng choạng, miệng nói phả ra toàn mùi rượu. Tổ công tác thông báo kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, nhưng thay vì chấp hành kiểm tra, thanh niên này thừa nhận luôn có uống nhiều bia rượu sinh nhật bạn thân tại địa bàn quận Cầu Giấy .

...

"Tôi không nhớ mình uống bao nhiêu chén cả. Đố các anh biết tôi đã uống bao nhiêu chén?", tài xế xe máy BKS 30M8-252.xx khua tay hỏi.

Sau khoảng 15 phút CSGT tuyên truyền, vận động, thanh niên này đã chấp hành ngậm ống thổi kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, tài xế xe máy BKS 30M8-252.xx vi phạm nồng độ cồn mức "khủng" là 1.522 miligam/1 lít khí thở, cao gấp gần 4 lần mức phạt kịch khung (là 0,4 miligam/1 lít khí thở).

Thanh niên này xuất trình CCCD mang tên Vũ Đình T. (SN 1984, ở Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) và tiếp tục xin CSGT được bỏ qua vi phạm để lái xe về cơ quan trên địa bàn Tây Hồ. Do nam thanh niên này quá say xỉn, Tổ công tác đã đưa người và phương tiện về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 2 để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lập biên bản.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (Hà Nội) cho người điều khiển xe máy xem lại kết quả vi phạm nồng độ cồn

Đại uý Vũ Văn Linh cho biết, thực tế kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, có rất nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện uống rượu, bia say đã không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, xin xỏ bỏ qua vi phạm, thậm chí chống đối.

"Đối với người đã sử dụng rượu, bia say vẫn điều khiển, CSGT đều tuyên truyền, giải thích để người vi phạm hiểu tác hại của rượu, bia khi điều khiển phương tiện sẽ có những ảo giác phóng nhanh, vượt ẩu, buồn ngủ… tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT cho chính mình và người tham giao thông, sau đó kiên quyết xử lý vi phạm, tạm giữ phương tiện để đảm bảo ATGT", Đại uý Linh cho hay.

Theo Đại uý Linh, đối với anh Vũ Đình T. điều khiển xe máy 30M8-252.xx do vẫn quá say, ngoài việc tuyên truyền, lập biên bản xử lý, CSGT đã đưa anh T. về đơn vị nghỉ ngơi, uống nước rồi gọi người nhà đến đưa về cho đảm bảo ATGT. Với mức vi phạm nồng độ cồn 1.522 miligam/1 lít khí thở, anh T. sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước GPLX từ 20-24 tháng và tạm giữ xe máy đến 7 ngày.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2022, đơn vị đang và sẽ thực hiện nghiêm kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công an, các tổ chuyên đề, các tổ 141 và các đội địa bàn sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín các khung giờ, đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn".

"Vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến TNGT. Các đơn vị CSGT Hà Nội đã và sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hoá trang kết hợp với công khai để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm nồng độ cồn", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chia sẻ.

Tác giả: Văn Huế



Nguồn tin: atgt.vn