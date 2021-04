Đi học về, hai con phát hiện mẹ chết trong nhà, bố chết dưới giếng

Chiều 13/4, lãnh đạo xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, vụ việc đau lòng xảy ra tại gia đình anh T. và chị Đ. ở xã Kỳ Sơn.

"Theo thông tin bà con cung cấp, vụ án xảy ra vào khoảng giữa buổi trưa nay (13/4). Vào khoảng gần 12h trưa, hai con của vợ chồng anh T. đi học về thì bàng hoàng phát hiện mẹ nằm chết dưới giường trong vũng máu. Tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện bố chết dưới giếng. Công an huyện Tân Kỳ và Công an tỉnh Nghệ An đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc", lãnh đạo UBND xã Kỳ Sơn cho biết.

Nhiều người tập trung quanh nhà anh T. - nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng.

Bước đầu xác định, 2 người tử vong là anh Thái Doãn T. và chị Nguyễn Thị Đ. (cùng trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ). Khi các con của anh chị phát hiện sự việc, đã hô hoán bà con làng xóm sang cứu cha mẹ nhưng lúc này cả 2 người đều đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ chồng anh T.

