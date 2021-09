Đi dự sinh nhật, nhóm thanh niên đánh bạn vỡ sọ, gãy tay vì 'nhìn ngứa mắt'

Theo Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 06/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã, (Sơn La) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vì Văn Dần, SN 2004, trú tại bản Kéo, xã Huổi Một, huyện Sông Mã và Quàng Văn Biển, SN 2003, trú tại bản Co Kiểng, xã Huổi Một, huyện Sông Mã về tội cố ý gây thương tích.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Mã ra quyết định khởi tố Vì Văn Dần (áo đen) và Quàng Văn Biển về tội cố ý gây thương tích. (Ảnh: Công an Sơn La).



Theo Cơ quan điều tra, vào ngày 9/5/2021 Vì Văn Dần và Quàng Văn Biển đến nhà Lò Văn Nam tại bản Thón, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã dự sinh nhật, trong lúc ngồi uống rượu Biển nhìn thấy Lành Văn Dương, SN 1997 và Quàng Văn Du, SN 1998 trú cùng bản thấy “ngứa mắt” nên khi thấy Du và Dương xuống dưới sân, Biển đã đánh ngã Du và Dương.

...

Hai bên đánh nhau qua lại, Dần đã nhặt một đoạn gậy tre dài 160cm, đầu ngọn vát nhọn hai bên đập nhiều nhát vào người Dương khiến Dương bị vỡ sọ vùng chẩm và gãy xương cẳng tay trái. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật là 22%.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam để với Vì Văn Dần và Quàng Văn Biển về tội cố ý gây thương tích.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Long Quyền

Nguồn tin: saostar.vn