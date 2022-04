Đi chăn trâu, tiện tay dắt luôn trâu hàng xóm về nhà

Ngày 8/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Thường Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Lò Văn Sơn, SN 1970 và Lương Văn Xiệm, SN 1977 đều ở thôn Mỵ, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, Lò Văn Sơn đi từ nhà lên khu vực rừng Pha Nọi để thăm trâu của nhà mình thì phát hiện có một con trâu đực đang ăn cỏ cùng trâu nhà.

Khi quan sát thấy không có người trông coi, Sơn đã đưa con trâu này về nhốt trong chuồng nhà mình. Sau đó Sơn liên hệ bán cho Lương Văn Xiệm với giá 20 triệu đồng. Mặc dù biết con trâu là do Lò Văn Sơn bắt trộm trên rừng về nhưng vì ham rẻ nên Xiệm đã đồng ý mua.

Hai đối tượng Lò Văn Sơn và Lương Văn Xiệm tại cơ quan công an

...

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thường Xuân đã nhanh chóng điều tra và làm rõ hành vi phạm tội của 2 đối tượng trên.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Công an huyện Thường Xuân đã phá chuyên án 121T, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Lương Văn Òn, SN 1988; Lô Văn Mười, SN 1978; Lương Văn Tùng, SN 1980; Lương Văn Cường, SN 1978 và Lê Khắc Thành, SN 1970 đều ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An là thủ phạm đã liên tiếp trộm cắp 13 con trâu, bò trên địa bàn xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân và 20 con trâu, bò trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Thường Xuân là một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa nên người dân địa phương vẫn còn tập tục, thói quen chăn thả trâu, bò lên rừng nhiều ngày nhưng không có người trông coi, dẫn đến nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng để trộm cắp.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo Công lý