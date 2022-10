Đi chăn bò quanh khu vực nghĩa trang, hoảng hồn phát hiện thi thể nam giới bị cháy đen

Bước đầu, qua khám nghiệm, căn cứ vào biển số xe máy, giấy tờ thu thập được tại hiện trường, lực lượng năng đã xác định được danh tính thi cháy đen này là ông Đ.V.Đ (44 tuổi, ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Bình Thuận

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 19/10, người dân trong lúc đi chăn bò tại nghĩa trang Phan Thiết (khu vực thuộc thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) phát hiện một tử thi bị cháy đen tại nghĩa trang Phan Thiết.



Cạnh thi thể có xe mô tô BKS 86L2 – 6603. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan công an.



Nhận tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Căn cứ vào biển số xe và các giấy tờ thu thập được tại hiện trường, Công an đã tìm đến gia đình ông Đ.



Theo người nhà, 3 ngày trước, ông Đ. đi khỏi nhà và không có biểu hiện gì bất thường. Sau đó, gia đình mất liên lạc, đến nay khi tìm thấy thì ông Đ. đã là thi thể cháy đen.



Hiện, nguyên nhân cái chết của người đàn ông này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.









Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn