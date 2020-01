Đi câu cá, hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên sông

Thi thể người đàn ông nổi trên sông Ly Ly. Ảnh: VietNamNet

Trưa ngày 15/1, ông Nguyễn Cảnh Năm - Chủ tịch UBND xã Hương An (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tổ chức an táng cho thi thể người đàn ông được phát hiện nổi trên sông Ly Ly.

Cụ thể, theo thông tin từ ông Năm, khoảng 10h ngày 15/1, người dân đi câu cá hoảng hồn phát hiện một thi thể nam trôi nổi trên sông Ly Ly, đoạn qua thôn Hương Yên (xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) nên đã gọi điện trình báo chính quyền sở tại.

Sau đó, UBND xã Hương An đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời báo Công an huyện Quế Sơn.

Qua nhận dạng ban đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng 35 đến 40 tuổi, mặc quần jean và áo thun màu đen; trên người không có giấy tờ tùy thân.

Cơ quan chức năng đã tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 15/1, Công an quận 9, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một phụ nữ được phát hiện dưới gầm cầu đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ghi nhận ban đầu, nạn nhân là nữ giới khoảng 30-40 tuổi, mặc áo thun chấm bi màu đen, không mặc quần. Quần thun chấm bi màu đen để bên cạnh. Thi thể đang phân hủy nặng, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xuống khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

