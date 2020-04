Đề xuất cách ly xã hội thêm ít nhất 1 tuần

Sáng 13/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì buổi giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố. Buổi làm việc diễn ra trong thời điểm dịch bệnh tại thôn Hạ Lôi tiếp tục lan nhanh, đã có 10 người mắc với hàng trăm ca F1.

PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho rằng hiện nay Hà Nội đang là điểm nóng và có nguy cơ nhất về dịch tễ của cả nước. Song, điểm nóng tại Hà Nội là khách quan, chứ không phải do Hà Nội. Ông đề xuất tăng thêm ít nhất 1 tuần giãn cách xã hội.

Dự báo có thêm bệnh nhân tại Hạ Lôi

Về ổ dịch tại Hạ Lôi, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định đây là ổ dịch rất phức tạp. Nhưng Hà Nội đã phát hiện nhanh và khoanh vùng ổ dịch kịp thời. Việc đảm bảo an ninh trật tự, nhu yếu phẩm, thức ăn cho người dân tại vùng cách ly tại Hạ Lôi, ông Dương cho hay qua kiểm tra thấy người dân rất yên tâm, tuân thủ các quy định về dịch tễ.

Về những ý kiến đề xuất cách ly cả xã Mê Linh, ông Dương cho rằng cần phải phù hợp với thực tiễn và mối liên quan dịch tễ, thì khoanh vùng mới có hiệu quả. Không chỉ cách ly thôn với bên ngoài mà cần cách ly gia đình với gia đình, trong chính thôn Hạ Lôi.

Vị tiến sĩ cũng cho hay mỗi gia đình sẽ được cấp một “thẻ thông hành”, chỉ có người cầm thẻ này được ra ngoài và phải đăng ký. Khi đi ra ngoài cũng phân chia ngày chẵn, ngày lẻ và ngay việc phát thẻ cũng đã chia ngày chẵn - lẻ. Người dân có thẻ đi ra ngoài chỉ được đi trong phạm vi thôn Hạ Lôi.

CDC Hà Nội dự báo thôn Hạ Lôi có thể tiếp tục có các ca bệnh mới trong thời gian tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Đối với dự báo của CDC Hà Nội về nguy cơ xuất hiện các ca bệnh mới tại ổ dịch Hạ Lôi, ông Dương cho rằng việc này đã được cơ quan y tế rà soát kỹ, áp dụng triệt để các biện pháp cách ly đối với các ca nghi ngờ.

“Việc phát hiện một vài hoặc nhiều ca tại đây cũng không bất thường. Việc này nằm trong tiên lượng và cho thấy sự hiệu quả của việc kiểm soát, khoanh vùng nguồn lây”, ông Dương nói.

Về đề xuất, PGS.TS Trần Như Dương nhấn mạnh Hà Nội cần tiếp tục cách ly xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. “Tôi thấy mấy ngày gần đây người dân bắt đầu đi đông, thậm chí có nơi chật cả đường rồi. Thành phố cần quyết liệt hơn nữa, thậm chí cần có chế tài”, ông Dương nói.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng dựa vào tình hình hiện nay, thành phố có thể kéo dài hơn nữa việc cách ly xã hội để bảo vệ các thành quả, chứ không chỉ kéo dài đến ngày 15/4. “Theo tôi, ít nhất phải kéo dài thêm 1 tuần nữa”, ông nói.

Vị tiến sĩ kiến nghị CDC Hà Nội và Ban chỉ đạo huyện Mê Linh rà soát tất cả những người ho, sốt có biểu hiện dịch tễ để cách ly luôn, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 dù có liên quan đến các ca bệnh hay không. Nếu đủ khả năng thì nên làm toàn thành phố.

Tạm dừng việc trồng, mua bán hoa tại Mê Linh

Chủ tịch huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho hay xã Mê Linh và chính quyền huyện đang thực hiện quy định cách ly sát sao đối với thôn Hạ Lôi. Bên cạnh đó, xã và huyện cũng giám sát các thôn bên cạnh là thôn Liễu Trì và các xã có nhiều hộ dân trồng hoa như Văn Khê và Đại Thịnh.

Về công tác đảm bảo an sinh xã hội, ông Trọng cho hay người dân rất đồng tình, ủng hộ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn, cách ly cho người dân. Ông cũng cho biết thêm hôm qua, tại khu vực của xã Mê Linh có 1 sản phụ phải sinh mổ. Huyện và xã đã phối hợp, đưa người này bằng xe chuyên dụng để chuyển đến bệnh viện tuyến huyện, đảm bảo an toàn cho cả 2 mẹ con.

Mê Linh đã vận động các hộ dân trên toàn địa bàn huyện tạm dừng việc trồng, mua bán hoa. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, huyện đã cho điều tra các đầu mối, người mua bán hoa tại các chợ hoa trên địa bàn huyện. Các nguồn hoa chính là tại các thôn ở xã Mê Linh và 2 xã Văn Khê và Đại Thịnh.

“Chúng tôi đã rà soát, thông báo đến những hộ dân mua, bán ở các chợ hoa, yêu cầu họ không ra khỏi nhà. Hiện chúng tôi đã thống kê được con số hơn 700 người tham gia các hoạt động tại chợ hoa”, ông nói.

Huyện đang rà soát, kiểm tra tên tuổi cụ thể để ra quyết định cách ly tại nhà các trường hợp này. Bên cạnh đó, huyện cũng động viên người dân tạm thời dừng việc ra đồng trồng hoa, để không đi lại, xáo động nhiều trên địa bàn.

Huyện cũng đã lên kế hoạch, nếu có các trường hợp lây nhiễm ở các thôn khác tại xã Mê Linh, sẽ cho cách ly y tế, như thôn Liễu Trì. “Thôn Liễu Trì cũng liên quan đến chợ hoa rất nhiều. Nếu cần thiết chúng tôi sẵn sàng cách ly cả thôn và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ở đây”, Chủ tịch huyện cho hay.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: zing.vn