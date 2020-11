Đề phòng lũ quét, sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Tây Nguyên

Xã hội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4 đến ngày 6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250 - 350mm/đợt; tại các tỉnh, thành phố Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Phú Yên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm/đợt.