Để lại xe máy trên cầu, nam thanh niên gieo mình xuống sông tự tử

Chiều 26-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm T.V.H.A. (SN 1991) trú tại xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa đã nhảy cầu Hiếu 2, phường Hòa Hiếu vào chiều cùng ngày.

Cầu Hiếu nơi A. gieo mình tự tử

Theo đó, vào khoảng 15h chiều cùng ngày, A. điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Khi đến giữa cầu Hiếu, nam thanh niên này bất ngờ dừng xe rồi gieo mình xuống sông trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Do sự việc quá đột ngột nên không ai kịp can ngăn A. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC-CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã điều cán bộ, chiến sỹ cùng xuồng máy đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, do nước sông chảy siết nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn.

Tác giả: Giang An - T. Loan

Nguồn tin: anninhthudo.vn