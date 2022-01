Đầu tư chứng khoán vào tháng nào để có lời nhất?

Ảnh: Internet.



Theo thống kê từ TCBS Research trong 12 năm (2010-2021), tháng 1 trong các năm có xác suất tăng giá cao đạt 67%, với 8/12 năm tăng trưởng. Mặt khác, tính trung bình cũng khoảng thời gian trên, mức tăng của tháng 1 cũng đạt mức cao nhất 4,3%.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 1 cũng ghi nhận những nhịp tăng rất mạnh lớn hơn 10%. Đơn cử, tháng 1/2013 tăng 16%, xếp sau là tháng 1/2018 (+12,8%), tháng 1/2012 (+10,4%), tháng 1/2014 (+10,3%).

Giải thích về đà tăng mạnh của chỉ số VN-Index trong tháng 1 các năm, TCBS Research nhìn nhận đây thường là giai đoạn doanh nghiệp niêm yết hé lộ kết quả kinh doanh tích cực, qua đó thúc đẩy đà tăng của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, sau giai đoạn “siết” margin cuối tháng 12, sức mua của thị trường có xu hướng bùng nổ trở lại khi các công ty chứng khoán mở lại hạn mức margin.

Cũng phải kể đến “Hiệu ứng Tháng Giêng” - hiện tượng mà giá cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu có vốn hoá nhỏ có xu hướng tăng trong tháng đầu năm. Theo đó, nhiều nhà đầu tư tin rằng tháng Giêng là tháng tốt nhất để bắt đầu một kế hoạch đầu tư hoặc triển khai những cam kết năm mới.

Bên cạnh đó, tháng 2 và tháng 4 cũng là giai đoạn ghi nhận những nhịp tăng mạnh của thị trường chứng khoán. Theo đó, xác suất tăng trong tháng 2 của VN-Index lên tới 75% (9 trên tổng số 12 lần) – mức cao nhất, cùng với tỷ lệ tăng trung bình 2,2%. Đây cũng là giai đoạn sau khi báo cáo tài chính (chưa kiểm toán) được công bố, do đó, càng củng cố thêm đà tăng của các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.

Tháng 4 cũng ghi nhận những nhịp tăng mạnh với % tăng trung bình xấp xỉ 2,7% do đây là thời điểm báo cáo quý I hàng năm được công bố, đi cùng với đó là “mùa” ĐHĐCĐ của các doanh nghiệp với nhiều thông tin tích cực.

Ở chiều ngược lại, TCBS Research nhìn nhận, tháng 5, 8 và 11 là những giai đoạn thị trường gặp nhiều khó khăn.

Quan điểm “Sell in May, Go away” (tạm dịch: Bán cổ phiếu trong tháng 5 và nghỉ ngơi) có phần đúng. Dữ liệu TCBS Research cho thấy, TTCK Việt Nam trong tháng 5 ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh nhất, có thể kể đến 2010, 2011, 2012 và 2018, đặc biệt là 2011 với mức sụt giảm lên tới 12,2% (mức giảm gần như lớn nhất, chỉ đứng sau mức giảm 25% vào tháng 3/2020 do ảnh hưởng của COVID-19.

Xác suất giảm điểm của VN-Index trong tháng 5 cũng ở mức khá cao với tỷ lệ 50% (6 trên tổng số 12 lần). Tương tự đối với tháng 8 và tháng 11 khi có tới xác suất 50- 67% là VN-Index giảm điểm, với 1 nửa trong số đó là những nhịp điều chỉnh trên 4%.

TCBS Research cũng chỉ ra tháng 9 thường là giai đoạn ghi nhận diễn biến tương đối ảm đạm của thị trường khi phần lớn các thời điểm đều ghi nhận mức biến động nhỏ (dao động quanh ngưỡng +/- 3%). Đây cũng là điều dễ hiểu khi tháng 9 là giai đoạn vùng trống thông tin – khoảng thời gian thị trường chứng khoán thiếu vắng những thông tin hỗ trợ từ doanh nghiệp.

