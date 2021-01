Đau lòng khi con cái bị biến thành công cụ trả thù của bố mẹ

Những ngày gần đây đã xảy ra không ít vụ việc cha mẹ tự tử và ép buộc con cái của mình cùng từ bỏ mạng sống. Nguyên nhân của hành động đầy dại dột và tàn nhẫn ấy xuất phát từ mâu thuẫn gia đình hoặc đè nén về tâm lý, khiến cho những người cha, người mẹ đưa con trẻ tìm đến cái chết một cách đau đớn.

Phẫn nộ khi con cái bị cha mẹ ép chết chung

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Vào tối 16/1, anh Trần Minh H. (31 tuổi, ở xóm Thanh Hà, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn,tỉnh Phú Thọ) xảy ra mâu thuẫn to tiếng với vợ. Sau cụ cãi, người vợ bỏ về nhà ngoại nhưng anh H. không cho vợ lấy quần áo và cầm kéo cắt tóc vợ.

Đến sáng hôm sau 17/1, bố anh H. sau khi ngủ dậy do không thấy con trai và 2 cháu nội là cháu Trần L.A. (7 tuổi) và Trần B.N. (6 tuổi) đâu nên đi tìm. Ông bàng hàng phát hiện cả 3 bố con đã tử vong trên giường cùng lá thư tuyệt mệnh được cho là của anh H. để lại.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo đến cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường làm rõ vụ việc.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng (Ảnh: Công an TP.HCM)

Một vụ việc đau lòng khác cũng xảy ra trong ngày 16/1. Theo đó, vào khoảng 6h sáng 16/1, một số hàng xóm thấy mùi cháy khét bốc ra từ nhà anh Võ Văn C. (37 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nên tới xem xét. Một số người dân thấy cửa nhà anh C. đóng chặt, gọi mãi không thấy ai trả lời.

Sau khi mở cửa đi vào, mọi người bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị T. (39 tuổi, vợ anh C.) nằm bất động dưới nền nhà, có nhiều vết lõm sâu trên đầu trong tình trạng nguy kịch được cho là vết búa đinh gây ra. Cách đó không xa, ở trong phòng tắm, anh C. cùng người con út khoảng 1 tuổi đã tử vong trong tình trạng cháy đen và có bình gas bên cạnh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân liền đưa chị T. đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, vợ chồng anh C. có 3 người con. Hàng ngay anh C. làm thợ xây, còn vợ làm ruộng, chăm con. Theo người dân cho biết, vào tối hôm trước nhiều người đã nghe tiếng la hét tại nhà anh C. nhưng không dám sang can ngăn bởi tính anh C. hay say rượu và đánh đập vợ như cơm bữa, nên ai cũng ngại.

Điều đáng nói là trước đó ít ngày, cả hai vợ chồng bàn định đến sáng 16/1 tổ chức tiệc tròn tuổi cho con trai, nhưng không ngờ thảm án lại xảy ra đúng ngày cháu tròn tuổi.

Theo người dân nhận định, có thể do mâu thuẫn gia đình, C. đã có hành vi sát hại vợ rồi đưa con vào nhà tắm tự thiêu.

Hiện trường xảy ra vụ tự tử (Ảnh: Tuổi trẻ)

Vào chiều ngày 14/1, chị N.T.H.N. (24 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) có gây gổ lớn tiếng với cha. Người cha nóng nảy đánh và đập vỡ phần đuôi xe Vision của chị N. Chị N. buồn bã lái xe máy chở theo 2 con gái là cháu T.A. (sinh năm 2014) và B.V. (sinh năm 2017) ra khỏi nhà.

Nghi chị N. sẽ làm chuyện không hay, gia đình đã chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Đến 23h cùng ngày, thông qua định vị, gia đình phát hiện xe của chị N. dựng trên bờ kênh Tây (thuộc địa phận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, gần cầu K13) nhưng không thấy người.

Đến sáng 15/1, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể chị N.. Trưa 15/1, thi thể cháu B.V được tìm thấy. Sáng 16/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Tây Ninh đã vớt được thi thể nạn nhân cuối cùng là cháu T.A.

Đáng chú ý, trước khi cùng 2 con nhảy xuống kênh tự tử, chị N. đã đăng một nội dung trên mạng xã hội: "Tôi ra đi là do tôi tự lựa chọn, không muốn ai vướng bận gì về mẹ con tôi".

Không ai có quyền định đoạt mạng sống của người khác

Sau mỗi vụ việc như vậy, dư luận không khỏi bàng hoàng và day dứt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những sự việc đau lòng trên, nhưng bất luận như thế nào, việc người lớn kéo theo con trẻ phải chết cùng là việc làm quá nhẫn tâm và vi phạm pháp luật.

Người lớn có thể đưa ra hàng trăm ngàn lý do để biện minh cho hành động của mình. Nào là mình chết đi không có ai chăm sóc con nên không muốn con khổ, nào là không muốn những đứa trẻ khi lớn lên phải sống trong mặc cảm khi có bố mẹ như vậy. Tự tử là cách để con khỏi bơ vơ, không có chỗ nương tựa khi bố/mẹ không còn. Thậm chí có người có có suy nghĩ đó là cách để trả thù khi đối phương đã đối xử tệ bạc với mình… Nhưng bất cứ lý do gì, hành động của họ cũng thực sự nhẫn tâm và đáng trách nhiều hơn đáng thương.

Ở góc độ pháp luật, hành động của họ là vi phạm pháp luật vì tước đi mạng sống của người khác, đau lòng hơn lại là đứa con họ dứt ruột đẻ ra. Pháp luật cũng đã có quy định rõ khung hình phạt cho những hành động nông nổi, tội lỗi.

Và thực tế, cũng đã có nhiều người khi thực hiện hành vi không thành, họ đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng đáng sợ hơn là bản án lương tâm đeo đẳng họ suốt cả đời khi phải sống trong ám ảnh về cái chết của những đứa con.

Với mỗi gia đình, những đứa trẻ không chỉ là hạnh phúc mà còn là cả niềm hy vọng, tương lai của cha mẹ và đại gia đình. Với bản năng của con người, cha mẹ luôn dành cho con tất cả mọi yêu thương và những gì tốt nhất có thể. Thậm chí có những người mẹ đã hy sinh mạng sống của mình để cho những đứa con được chào đời.

Mỗi đứa trẻ sinh ra có quyền được sống, bản thân cha mẹ sinh con ra cũng không có quyền tước đoạt quyền thiêng liêng đó. Những đứa trẻ vô tội vốn không có khả năng tự vệ và hơn hết chúng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về chuyện của người lớn.

Nhưng chỉ trong một phút dại dột vì những mâu thuẫn trong gia đình mà các bậc làm cha, làm mẹ cho mình cái quyền tước đi mạng sống của chính con mình, bản thân mình, để lại nỗi đau khôn cùng cho những người ở lại.

