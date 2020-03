“Đất vàng” ở vị trí đắc địa, từng giao cho con ông Trần Bắc Hà giờ ra sao?

"CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và ông Trần Bắc Hà. Hiện CQĐT đang ra quyết định truy nã, tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can con trai ông Hà là Trần Duy Tùng do bỏ trốn."