Danh tính thi thể phụ nữ cháy đen trong công viên cạnh xe máy

Tối 27/6, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang điều tra nguyên nhân khiến một người phụ nữ chết cháy trong công viên An Hòa, phường An Bình, TP Rạch Giá.

Trước đó, tối 26/6, người dân ở phường An Bình,TP Rạch Giá phát hiện có một đám cháy dữ đội nằm trong bãi cỏ thuộc công viên An Hòa. Đến gần, người dân thấy khói lửa bốc lên từ chiếc xe máy, cách đó khoảng 5 mét là thi thể người phụ nữ bị cháy đen.

Nhận được tin báo Công an phường An Bình và Công an thành phố Rạch Giá nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân sự việc ban đầu. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị P. H. (50 tuổi, ngụ phường An Hòa (TP. Rạch Giá).

Hiện lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường và tử thi, bàn giao xác nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Theo trình bày của người thân bà H., thời gian gần đây người này có vay rất nhiều tiền từ tín dụng đen nhưng không có khả năng chi trả.

Vụ phát hiện thi thể cháy đen trong công viên An Hòa đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ việc tương tự cũng xảy ra mới đây. Chiều 25/5, một số người dân đi dạo dọc bờ biển Đà Nẵng phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen nằm trong bụi cỏ ven đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Trao đổi với Zing, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho biết nạn nhân khoảng trên 30 tuổi, chết cháy khoảng 3-4 ngày trước đó. Do thi thể bị cháy nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính nạn nhân. Thi thể nạn nhân trong tình trạng cháy đen và nồng nặc mùi xăng. Cách vị trí nạn nhân khoảng 10 m có chiếc xe máy và mũ bảo hiểm.

Khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng chức năng không phát hiện bất thường, thi thể không bị tác động ngoại lực, cơ chế chết phù hợp hiện tượng chết cháy. Hiện trường để lại một xe máy, bị đục số sườn, số máy và biển số bị tháo mất.

