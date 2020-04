Danh tính nhóm thanh niên chặt đứt lìa tay người đàn ông lái ô tô

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP HCM cho biết đã xác định được nhóm thanh niên chặt lìa tay ông H.Đ.H. (SN 1986; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) khi ông H. đang lái ôtô ở quận 12. Nhóm thanh niên này gồm: Đinh Quang H. (SN 1994), Nguyễn Anh T. (SN 1988) và Huỳnh Thanh T. (SN 1998, cùng ngụ tại quận 12).

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/4, người đàn ông điều khiển ô tô 5 chỗ ngồi lưu thông trên đường Tân Chánh Hiệp 10. Khi đến phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 thì bị 1 nhóm thanh niên đi xe máy chặn lại. Tài xế ô tô đi ra ngoài và 2 bên mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Nhóm thanh niên cầm hung khí chém lìa tay tài xế ô tô rồi tẩu thoát.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông



Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Ghi nhận, ô tô bị móp méo một bên và có nhiều vết máu dưới đường. Theo người dân, nguyên nhân vụ việc có thể là do va chạm giao thông dẫn đến vụ việc trên.

Ngay sau đó, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường và bước đầu xác định được những người có liên quan. Đến khoảng 17h30' ngày 2/4, Công an quận 12 đã kết thúc công tác khám nghiệm hiện trường, chiếc xe hơi 4 chỗ được lực lượng chức năng đưa đi. Công an cũng đã thu giữ cây mã tấu dài khoảng 60cm.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn