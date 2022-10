Đánh sập sòng bạc của băng nhóm "Nam Bánh Đa Cua", thu giữ hơn 1 tỉ đồng

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an TP Biên Hòa bắt giữ 18 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại phường Tân Hiệp. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 19-10, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Tổ công tác 161 và Công an TP Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ 18 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại một ngôi nhà ở khu phố 4, phường Tân Hiệp. Tang vật được thu giữ là hơn 1 tỉ đồng tiền mặt.



Qua điều tra ban đầu, công an xác định sòng bạc này do băng nhóm Vũ Công Nam ("Nam Bánh Đa Cua", SN 1977; ngụ phường Tân Mai, TP Biên Hòa), Nguyễn Văn Công ("Công Cẩu", SN 1979; ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), Dương Văn Bằng ("Bằng Heo", SN 1973, ngụ phường Trảng Dài), Nguyễn Trí Thức (SN 1996, ngụ phường Trảng Dài), Nguyễn Tất Luận (SN 1982, ngụ phường Tân Tiến, TP Biên Hòa) tổ chức và thu tiền xâu.



Đây là băng nhóm đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đa số đến từ Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hoá...



Theo công an, sòng bạc tập trung nhiều con bạc là đối tượng hình sự. Trong đó, 12 đối tượng đã có tiền án tiền sự về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép chất ma túy...



Các đối tượng này hoạt động cờ bạc chuyên nghiệp, phạm vi ở nhiều tỉnh, thành như Đồng Nai, Kiên Giang và giáp biên giới Việt Nam - Campuchia trong thời gian dài nhưng chưa bị xử lý. Các đối tượng tổ chức đánh bạc rất tinh vi và chuyên nghiệp, sử dụng những ngôi nhà kiên cố, được thiết kế nhiều lớp cửa, gia cố khung sắt bảo vệ, gắn camera xung quanh, bố trí màn hình để quan sát trực tiếp và cử người canh đường cảnh giới nhằm đối phó cơ quan công an.



