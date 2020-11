Đánh phụ nữ sau va chạm giao thông ở quận 9, người đàn ông khúm núm khai nhận tại công an

Công an quận 9, TP HCM, ngày 11-7 cho biết đã bàn giao đối tượng N.Q.H. (SN 1990, quê Hà Tĩnh) cho Công an phường Tăng Nhơn Phú A tiếp tục xử lý về hành vi đánh người sau va chạm giao thông.

H. liên tục chửi bới rồi dùng dây nịt tấn công nam thanh niên (ảnh cắt từ clip)

Làm việc với công an, H. thừa nhận mình là nhân vật xuất hiện trong clip đánh phụ nữ sau khi xảy ra va quẹt giao thông trên đường Lê Văn Việt (quận 9).

"Qua làm việc, người này tỏ ra khúm núm, không hổ báo như thời điểm xảy ra va chạm giao thông" - một cán bộ công an cho hay.

H. cho biết mình đang chạy Grab Car và thời điểm trên có uống 3 lon bia. Sau đó, anh ta điều khiển xe chạy trên đường Lê Văn Việt thì xảy ra va chạm với xe máy của đôi nam nữ. Hai bên lời qua tiếng lại. Nam thanh niên đi xe máy chỉ tay thách thức rồi điều khiển xe chạy ngược chiều trên đường Lê Văn Việt. H. bực tức điều khiển ôtô chạy ngược chiều đuổi theo.

Người đàn ông đánh người, tát cô gái vì va chạm giao thông ở quận 9

Khi đuổi kịp, 2 bên tiếp tục chửi bới. Nam thanh niên thấy vậy bỏ đi thì H. cầm sợi dây nịt đuổi theo vừa đánh vừa nói: "Mày quỳ xuống xin lỗi tao. Quỳ xuống...".

Khi cô gái van xin, H. còn hăm dọa: "Mày tin tao giết 2 đứa mày luôn không?". Sau đó, H. còn dùng tay tát vào mặt cô gái.

Toàn bộ vụ việc được người đi đường ghi hình lại rồi tung lên mạng xã hội.

Tác giả: SỸ HƯNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động