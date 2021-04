Đánh ghen 'căng đét': Vợ leo lên mui xe chặn đường, gào khóc dữ dội

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh đánh ghen kinh hoàng.

Phát hiện chồng đi cùng nhân tình, người phụ nữ đã tức tốc đuổi theo xe chồng, nhảy lên hẳn mui xe và gào thét dữ dội. Sự việc đã khiến đoạn đường bị tắc ách, nhiều người dân hiếu kì đã dừng lại xem.

Trong đoạn clip, người phụ nữ "chính thất" đã liên tục gào thét dừng xe lại, đồng thời cô đập liên tục vào kính xe. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn di chuyển mặc cho người vợ ngồi trên mui xe và người đi cùng giữ kiếng chiếu hậu.

Sau cùng, người chồng cùng "tiểu tam" đã chịu dừng xe lại nhưng nhất quyết không mở cửa xe.

...

Đoạn video đã trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm đối với người vợ. Đồng thời, bày tỏ sự lo lắng khi cô bất chấp nguy hiểm mà leo lên mui xe để chặn đường chồng cùng nhân tình.

Bên cạnh đó, một vài ý kiến cho rằng hành động của người chồng là không chấp nhận được khi cố gắng lái xe đi khi vợ đang ngồi trước mui. Đoạn video trên hiện đang thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

- Xem clip mà thấy thương chị vợ quá đỗi. - Trong hoàn cảnh đó không ai có thể giữ được bình tĩnh cả, nhìn chị vợ ngồi vắt vẻo trên mui xe mà sợ thật. - Hành động của chị vợ nguy hiểm quá, đúng là giận quá mất lí trí mà. - Vợ ngồi trên mui thế kia mà vẫn ráng chạy xe bỏ đi, thật không chấp nhận được mà.