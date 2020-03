Đánh Đại úy Công an rơi xuống sông rồi ra đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 17/3, tổ công tác của Công xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), do Đại úy Võ Đức Hải, Phó trưởng Công an xã cùng 2 Công an viên tiến hành tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên tuyến sông Long Đại theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Lúc này, tổ công tác phát hiện thuyền của Đào Trọng Bằng (SN 1991, trú thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh) cùng Đặng Xuân Ký (SN 1971) và Trần Đại Nghĩa (SN 1980, đều trú xã Xuân Ninh) đang có hành vi khai thác cát lòng sông trái phép tại khu vực sông Long Đại (đoạn qua thôn Xuân Dục 1).

Khi tổ công tác tiếp cận hiện trường để xử lý vụ việc thì bất ngờ Nguyễn Minh Thảo xuất hiện và có hành vi chửi bới, xúc phạm và hành hung Đại úy Võ Đức Hải. Trước sự manh động của đối tượng Thảo, Đại úy Hải đã nổ 1 phát súng chỉ thiên và yêu cầu Thảo dừng ngay hành vi chống đối.

Không dừng lại, Thảo tiếp tục dùng chân đạp Đại úy Hải rơi xuống sông, may lúc này một số cán bộ đã nhảy xuống vớt đồng đội lên và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước sự hung hăng của Thảo, tổ công tác đã điện báo tăng cường lực lượng tiếp ứng, tiến hành cưỡng chế tang vật và phương tiện vào bờ. Tại đây, đối tượng Thảo tiếp tục chửi bới, sau đó bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tiến hành vận động, truy bắt Thảo để làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Biết không thể trốn thoát, trưa 21/3, Thảo đã ra đầu thú tại Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình. Đến đầu giờ chiều, Thảo được đưa về nhà riêng tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh để Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam tội “Chống người thi hành công vụ”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.



