Đang 'vui vẻ' trong xe ô tô, đôi tình nhân bàng hoàng khi đụng phải cướp

Your browser does not support the video tag.

Video cặp đôi bị cướp giữa lúc “ân ái” trong ô tô (nguồn: Daily Mail)

Theo Daily Mail đưa tin hôm 2/9, sự việc trớ trêu xảy ra vào đêm 17/8 ngay tại lề đường ở Brazil và được camera giám sát ghi lại.

Diễn biến trong đoạn clip cho thấy, một cặp đôi đang “quan hệ” trong chiếc xe đỗ sát lề đường thì bất ngờ một nhóm gồm 3 tên cướp áp sát từ phía sau.

...

Nhóm cướp cố gắng mở cửa từ nhiều hướng, kèm theo đó là những lời đe dọa rất khó nghe. 2 người có mặt trong xe chống trả một cách yếu ớt, trước khi bị đám cướp lôi ra ngoài trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Sau khi tên cướp thứ 3 lên xe, hắn ném cho cặp đôi trong tình trạng khỏa thân một số quần áo. Nhóm cướp nhanh chóng rời đi, bỏ mặc các nạn nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Brazil hôm 1/9 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Chưa rõ cảnh sát đã bắt được nhóm cướp táo tợn hay chưa. Nhiều cư dân mạng Brazil nói rằng, cặp đôi trong đoạn video có lẽ muốn thử “cảm giác lạ” khi làm “chuyện ấy” trên ô tô, nhưng họ nên chọn khu vực nào đó có an ninh tốt hơn.

Không nên đỗ xe trên những đoạn đường vắng vẻ ở Brazil, theo Daily Mail. Quốc gia Nam Mỹ này có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao thứ 7 thế giới. Vài năm gần đây, tội phạm có tổ chức, tội phạm bạo lực và buôn bán ma túy là những vấn đề nhức nhối ở Brazil.

Tác giả: Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn