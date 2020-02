Đang ngồi uống cà phê, nam thanh niên bị nhóm người truy sát tử vong

Công an đang tiến hành bảo vệ hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VOV

Tối 18/2, Công an TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra, truy bắt nhóm nghi phạm giết người tại quán cà phê ở địa bàn phường 2, thành phố Mỹ Tho.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 18/2, nam thanh niên đang ngồi uống cà phê trong quán ngay góc đường Nguyễn Huỳnh Đức - Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 2, TP.Mỹ Tho với 2 người khác thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát.

Thanh niên bị truy sát bỏ chạy đến trước số nhà 194 đường Đinh Bộ Lĩnh phường 2, TP.Mỹ Tho thì bị chém trúng tay, chân và bị dao đâm trúng lưng gục xuống đường.

Sau đó, nam thanh niên được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhóm đối tượng cầm hung khí sau khi gây án đã nhanh chóng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Mỹ Tho đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an tỉnh Tiền Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt nhóm thanh niên gây án.

Bước đầu xác định, danh tính nạn nhân là anh Võ Văn Trường (19 tuổi) ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tối 18/2, Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đang tạm giữ 2 nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) gây ra vụ đâm người ngay gần trường Tiểu học Kết Đoàn (đường Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão) để làm rõ do mâu thuẫn hay tấn công cướp tài sản.

Nạn nhân là một nam thanh niên cũng trạc tuổi 2 đối tượng nói trên, đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa TP.HCM trong tình trạng nhiều vết thương nghiêm trọng, mất nhiều máu.

Cụ thể, khoảng gần 20h cùng ngày, người dân nhìn thấy nạn nhân đi xe máy, bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công, gục trên vũng máu ở vỉa hè trước trường Kết Đoàn.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã truy hô; cùng lúc lực lượng thuộc tổ công tác 363 Công an quận 1, kịp thời có mặt khống chế, bắt gọn các đối tượng cùng tang vật là hung khí gây án và chiếc xe máy tay ga.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL