Đang làm rõ vụ một phụ nữ tố bị hiếp dâm, cướp tài sản trong trung tâm văn hoá

Ngày 4/1, lực lượng chức năng Công an phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với cơ quan chức năng, điều tra làm rõ nghi án 1 người phụ nữ bị cướp tàn sản và tên cướp có hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Theo trình báo của chị T.T.S., 35 tuổi, quê tỉnh Thanh Hoá tối ngày 3/1, chị này vào khu vực trung tâm Văn hoá lao động tỉnh Bình Dương (đường D19, KDC Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An) để tham quan các hoạt động trong trung tâm.

Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Tại đây, chị S. đi vào nhà vệ sinh nữ thì bị một người đàn ông kề dao vào cổ và yêu cầu đưa tiền trong nhà vệ sinh nữ.

Nhưng chị chỉ đưa cho đối tượng chiếc điện thoại. Sau đó, đối tượng tiếp tục khống chế và hiếp dâm chị S. trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cũng theo chị S, khi bị hiếp dâm, chị không dám chống cự bởi bị đối tượng kề dao vào cổ.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An đến phong toả hiện trường, huy động lực lượng truy bắt nghi phạm, đồng thời đưa nạn nhân tới bệnh viện.

