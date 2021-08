Đang làm móng cho khách, nam thanh niên liền xông vào sàm sỡ chủ quán

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nam thanh niên có hành động không đúng mực với chủ quán làm nail. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 21h35 phút tối 30/7 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, chủ quán đang ngồi làm nail cho 2 khách nữ thì một nam thanh niên liền tiến vào hỏi ở đây có cắt tóc gội đầu không. Chị chủ quán liền xua tay và nói rằng ở đây không cắt tóc gội đầu, chị khách cũng lịch sự nói rõ ràng với nam thanh niên: “Bên này không cắt tóc gội đầu anh ạ”.

Thế nhưng, nam thanh niên vẫn một mực đẩy cửa xông vào mặc kệ chị chủ shop đang xua tay. “Bên này không cắt tóc gội đầu, chỉ làm móng thôi”, chị khách khẳng định lại với nam thanh niên lần nữa.

Tuy nhiên, anh ta lại không thèm để tâm, xông thẳng vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người. “Gì đấy anh ơi. Anh đi ra ngoài không tôi báo công an đấy”, chị chủ quán bức xúc nói.

... Nam thanh niên giơ tay ra sàm sỡ chủ quán làm nail.

Tới lúc này, nam thanh niên mới chịu đi ra ngoài. Khi đi ngang qua chị chủ shop, hắn ta bất ngờ giơ tay ra định sàm sỡ chị hoảng sợ hét toáng lên.

“Phải hét lên nó mới đi ấy. Nó đi mà mấy chị em tim đập thình thịch. Nhà ai mặt đường thì nhớ chốt cửa kính vào. Em cũng sợ khiếp vía nên từ mai làm muộn cứ chốt khách trong nhà cho chắc”, chị chủ shop chia sẻ trên mạng xã hội.

Sự việc ngay khi vừa đăng tải đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều bức xúc về hành động của nam thanh niên, trong khi đó số khác lại cho rằng anh ta không bình thường về mặt tâm thần. Một số người bình luận:

“Chắc nam thanh niên này gặp vấn đề về tâm thần, người bình thường sẽ chẳng ai làm thế cả”,

“Hết hồn thật. Đang ngồi mà tự dưng có người lạ xông vào nhà, cũng may là không ai bị làm sao”.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn