Đang đứng lắc lư theo điệu nhạc trên xe cưới, cô dâu suýt chết khi bị xe hơi đâm trúng

Đám cưới là chuyện vui, là sự kiện trọng đại của đời người nhưng vì không phải đám cưới nào cũng diễn ra hoàn hảo. Có thể vì một số nguyên nhân khách quan như thời tiết, tai nạn giao thông,… mà có những đám cưới lại trở thành thảm kịch.

Video: Cô dâu đang đứng lắc lư theo điệu nhạc trên xe cưới thì bất ngờ bị xe ô tô đâm trúng, đám cưới thành thảm kịch

Vào tối 16/2 vừa qua, một đám cưới ở huyện Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã trở thành thảm kịch sau một vụ tai nạn giao thông. Theo đó, cô dâu Hema đang ở trong xe hơi đậu trên đường cao tốc, chuẩn bị di chuyển tới địa điểm tổ chức hôn lễ thì cô nhìn thấy đoàn rước dâu của chú rể Ankur đi tới. Trong phút vui sướng, cô đã mở cửa sổ trời của xe và bắt đầu nhún nhảy.

Đoạn video dài hơn 30 giây được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, cô dâu mặc trang phục cưới lộng lẫy và đeo kính râm thể thao, đưa tay lên trời và lắc lư theo điệu nhạc. Một số người trong đoàn rước dâu của nhà trai cũng bắt đầu nhảy xung quanh xe của cô.

... Cô dâu đang đứng lắc lư theo điệu nhạc trên xe cưới.



Không ngờ rằng, bi kịch lại ập đến. Một chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đã tông thẳng vào nhóm khách mời đến tham dự đám cưới. Thậm chí một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, đứng cách cô dâu chỉ vài chục cm còn bị ném lên không trung.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, chính là anh họ của chú rể. 12 người khác bị thương được chuyển tới bệnh viện ở Meerut, trong đó có 4 người nguy kịch.

Có thể nói, cô dâu đã rất may mắn vì nếu chiếc hơi đi chệch hướng một chút thì có thể cô đã mất mạng ngay trong ngày trọng đại của đời mình. Được biết, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn, cảnh sát hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc và truy bắt tài xế kia.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: saostar.vn