Đang đi bộ trên đường, thanh niên được 3 thiếu nữ lao đến 'làm quen' và cái kết nhớ đời

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại một tình huống gặp nạn của nam thanh niên khiến dân mạng "dở khóc dở cười".

Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên đang đi bộ sát lề đường thì bất ngờ bị 3 thiếu nữ đi trên cùng một xe máy tông trúng. Tình huống "đang yên đang lành" lại gặp nạn "trên trời rơi xuống" của nam thanh niên khiến dân mạng vừa cảm thông vừa thấy buồn cười.

Rất may, cả 4 người chỉ bị thương nhẹ. Có lẽ, nam thanh niên khá bất ngờ trước màn "làm quen" đầy đau đớn của 3 thiếu nữ, cũng may không gặp chấn thương nghiêm trọng nào sau vụ việc.

Bên cạnh đó, hành vi chở 3 trên xe máy lại không đội mũ bảo hiểm của 3 thiếu nữ cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích của dân mạng.

...

Your browser does not support the video tag.

(Clip: Nam thanh niên đi bộ trên đường bất ngờ bị 3 thiếu nữ đâm trúng)

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn