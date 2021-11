Đang cầm súng bắn lên trời thì bị thách thức 'có giỏi bắn tao đây này', nạn nhân bị bắn nhập viện

Theo Công an TP Hà Nội, ngày 27/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Phạm Văn Hưng về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng Phạm Văn Hưng và tang vật.



Trước đó, khoảng 21h00, ngày 18/11/2021, anh Phạm Chí L. (SN 1986) và anh Nguyễn Đình G. (SN 1978) cùng một số người cùng trú tại thôn Tân Dân 1, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai ngồi uống nước tại quán tạp hóa ở thôn Tân Dân 1.

Khi anh L. đi ra ngoài đường nghe điện thoại thì gặp Phạm Văn Hưng (SN 1991). Hai bên nói chuyện qua lại thì Hưng rút trong người ra 1 khẩu súng, bắn lên trời 1 phát. Lúc này, anh Nguyễn Đình G. ngồi trong quán thách thức “có giỏi thì bắn tao đây này”.

Ngay lập tức, Hưng đã bắn 1 phát trúng bàn chân trái của anh G. Mọi người xung quanh đã kịp thời đưa anh G đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Thanh Oai.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Đội ĐTTH Công an huyện phối hợp với Công an xã Phương Trung đã triệu tập Phạm Văn Hưng để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

... Cơ quan chức năng cũng thu giữ được 33 viên đạn.



Tang vật thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại dạng côn quay và 33 viên đạn. Ngày 27/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Phạm Văn Hưng về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm về sử dụng trái phép vũ khí cũng như thắt chặt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an huyện Thanh Oai đề nghị nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật được quy định tại Điều 5 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi trên địa bàn huyện.

Trong trường hợp người dân cố tình che dấu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, khi lực lượng chức năng phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 10, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 500.000₫ đến 40.000.000₫; Trường hợp phạm tội về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án thiệt hại về người và tài sản sẽ bị xử lý theo Điều 306, 307 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phạt tù từ 1 năm đến 5 năm theo quy định.

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân, Công an huyện Thanh Oai đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cùng chung tay trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn