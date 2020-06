Dàn sao tuyển thủ Việt Nam vướng vào những lùm xùm tình ái

Quang Hải và hàng loạt drama tình ái

Những ngày gần đây, trên khắp các diễn đàn MXH đang rần rần thông tin Quang Hải bị hacker tấn công và để lộ tin nhắn riêng tư.

Nói về Quang Hải, ngoài những bàn thắng khiến anh trở thành "người hùng" thì người ta vẫn hay đính kèm cụm từ "nam cầu thủ đào hoa" mỗi lần nhắc về đời tư của chàng trai sinh năm 1997 này.

Cũng như nhiều đàn anh đi trước, Quang Hải nhanh chóng trở thành cầu thủ đào hoa bậc nhất làng bóng Việt với hai mối tình chính thức và nhiều người tình tin đồn khác.

Đang hạnh phúc bên tình mới Huỳnh Anh, Quang Hải lại vướng vào lùm xùm lộ tin nhắn riêng tư.



Chuyện tình của Quang Hải nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, anh chàng yêu cô nàng Nhật Lê nhiều năm. Hải chính là "anh chàng năm 17 tuổi" của cô gái trẻ.

Tuy nhiên, cách đây vài tháng, tin đồn đã "đường ai nấy đi" của cả hai rộ lên. Dù không chính thức tuyên bố song nhìn những động thái trên mạng xã hội cũng đủ hiểu, mối tình này của Quang Hải đã chấm dứt.

Ngay sau đó cầu thủ người Hà Nội đã liên tục dính tin đồn tình cảm. Hải được cho là qua lại cùng hot girl 1m52 Thanh Thủy, bà chủ ở Sài Gòn Thảo My và mới đây nhất là chủ tiệm nail Huyền My.

Mới đây, Quang Hải đã chính thức công khai hẹn hò với bạn gái mới Huỳnh Anh với tấm ảnh gây sốt trên trang Instagram.

Thế nhưng, hạnh phúc bên tình mới chưa được bao lâu, chàng tiền vệ 1997 lại dính phải drama gây sốc. Theo đó, trong khoảng thời gian từ 7h-7h35 sáng 23/6, tài khoản Facebook của Quang Hải bị hacker xâm nhập. Người này đăng những tin nhắn của Quang Hải và một người anh thân thiết lên mạng xã hội. Trong đó nổi bật là nội dung về mối quan hệ chàng cầu thủ ngôi sao cùng với nhiều cô gái khác nhau.

Từ việc Quang Hải bức xúc vì lộ ảnh thân thiết với Huyền My, đến nhờ người anh này "check" thông tin của các cô gái thả tim, like ảnh, kết bạn với anh chàng qua mạng xã hội. Quang Hải sẽ gửi link Facebook người mà anh chàng để mắt để nhờ người anh này tìm hiểu xem có thể "tiến tới" được hay không.

Đoạn tin nhắn nhạy cảm khiến cả mạng xã hội xôn xao. Nhưng nhiều nhất vẫn là bình luận bênh vực anh chàng và chỉ trích hacker đã tấn công, làm lộ thông tin cá nhân về cả công việc và đời sống của tiền vệ tuyển Việt Nam.

Hiện những bài đăng tiêu cực đã bị xoá. Phía Quang Hải cũng đã xử lý lấy lại Facebook vào khoảng 7h35' sáng 23/6. Sự cố xảy ra ngay khi cầu thủ sinh năm 1997 vừa cùng CLB Hà Nội di chuyển vào Bình Dương chuẩn bị cho trận đấu vòng 6 V.League 2020.

Bùi Tiến Dũng: Chia tay "đại gia" bị phát hiện "mập mờ" với cô gái nổi tiếng khác

Sau khi trở về từ Asiad 2018 cùng ĐT Olympic Việt Nam, hình ảnh Tiến Dũng tay trong tay cùng một cô gái được chia sẻ. Được biết, cô gái đó là Thanh Mèo, sinh năm 1996 và là con gái của một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực Spa, nhà hàng.

Thanh Mèo sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng sexy, nóng bỏng. Cô cũng khiến dân mạng trầm trồ vì thường xuyên khoe ảnh dùng hàng hiệu, du lịch sang chảnh.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2019, Thanh Mèo thường đăng tải những tâm trạng buồn bã trên trang cá nhân. Cô và Bùi Tiến Dũng cũng không tương tác gì trên facebook nhau nữa. Trước đó, Thanh Mèo chơi cùng hội Mai Hà Trang, Hoàng Anh, Nhật Lê... vốn là bạn gái các cầu thủ nhưng cũng không còn giữ các ảnh chụp chung.

Dân mạng suy đoán rằng cô và Tiến Dũng đã "đường ai nấy đi".

Đến tháng 10, nhiều người cho rằng thủ môn người Thanh Hóa đã có bạn gái mới khi bắt gặp anh cùng một cô gái vào cửa hàng tiện lợi. Danh tính của cô sớm được tìm ra. Cô là Phạm Khánh Linh, hiện là MC kiêm BTV của VTVcab.

Tiến Dũng bị bắt gặp đi cùng Khánh Linh vào cửa hàng tiện lợi



Khánh Linh xinh đẹp và sở hữu phong cách thời trang cực "chất" cùng lượng follow khá lớn trên trang cá nhân. Ngay sau khi vướng vào những tin đồn, cô gái đã lên tiếng giải thích rằng chẳng có tình cảm gì với Tiến Dũng nhưng không được. Cô cũng tỏ ra bực bội khi nhiều người tỏ ý không tin tưởng bằng lời đáp trả: "People believe what they want to believe" (tạm dịch: Người ta chỉ tin vào những điều họ muốn tin).

Tuy vậy, khi tham gia một chương trình về SEA Games 30 với vai trò khách mời, bạn gái tin đồn của Bùi Tiến Dũng được hỏi sẽ yêu cầu thủ nào nếu được chọn. Trả lời câu hỏi này, nữ MC cho biết: "Em nghĩ nếu mà được chọn để yêu một cầu thủ thì chắc sẽ là cầu thủ Bùi Tiến Dũng".

Thủ thành Văn Toản: Bạn gái cũ và mới đối đáp chan chát sau lời tố cáo "cắm sừng"

Sau SEA Games 30, Văn Toản là một trong những cái tên mới được "khai quật" khiến dân mạng chú ý. Tuy vậy, nổi tiếng chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến. Văn Toản bị bạn gái cũ là Phạm Nguyệt Hà tố "cắm sừng" trên mạng xã hội.

Trong khi đó, chỉ vài ngày trước chuyện tình của Toản và bạn gái hiện tại Lê Thu Uyên khiến người ta xuýt xoa vì cả hai quá đẹp đôi.

Chuyện lùm xùm của bộ ba của thủ thành Văn Toản



Theo Nguyệt Hà thì Văn Toản và cô yêu nhau được 1 thời gian nhưng không công khai quan hệ. Một ngày, Hà phát hiện Văn Toản đi thả tim ảnh của Thu Uyên. Cô gái ngay lập tức đi chất vấn bạn trai.

Ấy vậy nhưng Văn Toản tỉnh bơ đáp lại: "Em bị cắm sừng rồi đấy" và "Mình cảm thấy có lỗi, mình đã nói lời xin lỗi với bạn. Bạn bảo mình giữ lại vậy mình giữ lại cho mình luôn ạ". Đọc được những dòng này dân mạng cũng cảm thấy bất ngờ quá đỗi.

Câu chuyện ngay lập tức gây xôn xao. Thu Uyên, bạn gái hiện tại của Văn Toản nhanh chóng đáp trả:

"Thật buồn cười! Sao không thấy Nguyệt Hà đăng từ trước vậy nhỉ, giờ thấy nổi rồi mới quay ra phốt hả? Mình xin phép không trả lời thêm gì nữa nhé.

Và mình muốn khẳng định lại đó không phải là sự thật, mong Nguyệt Hà để yên cho người yêu của mình tập trung tập luyện. Đừng phá bọn mình nữa nhé! Mình cảm ơn''.

Nguyệt Hà đọc được đã ngay tức khắc về trang cá nhân viết thẳng status: ''Vị thế mình đang đứng, những thành tựu (nhỏ bé) mình đạt được, không bao gồm chiếc sừng thì các bạn nghĩ mình có cần dìm ai để tự đẩy mình lên không? Nói nhiều mất hay''. Thậm chí, cô gái này còn đanh thép gọi Thu Uyên là Tuesday. Cô cũng tố Văn Toản không chỉ "bắt cá" hai tay mà còn nhiều tay nữa.

Tuy nhiên, câu chuyện cuối cùng đã dừng lại. Tình cảm của Thu Uyên và Văn Toản vẫn thể hiện đều đặn trên trang cá nhân.

Mạc Hồng Quân sau nhiều năm vẫn không thoát khỏi chuyện mang tiếng ruồng rẫy mẹ con Ly Kute

Trước khi yên bề gia thất với người mẫu Kỳ Hân, Mạc Hồng Quân từng là một cầu thủ nức tiếng đào hoa. Danh sách những người tình của anh dài dằng dặc, toàn là những người mẫu, diễn viên, hotgirl xinh đẹp.

Có thể kể ít nhất 6 cái tên từng công khai sánh vai với Mạc Hồng Quân như MC Lê Hà, người mẫu Nancy Nguyễn, diễn viên Trang Cherry, hot girl Ly Kute, hot girl ngủ gật Emmy Nguyễn và người mẫu Kỳ Hân là người "chốt hạ" đường tình đào hoa của chân sút Việt kiều này.

Mạc Hồng Quân yên bề gia thất với người mẫu Kỳ Hân



Trong số đó, mối tình với Ly Kute chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 tháng nhưng lại gây ồn ào nhiều nhất khi anh bị tố "quất ngựa truy phong" sau khi khiến hot girl mang bầu. Ly Kute trở thành mẹ đơn thân, trong khi chàng cầu thủ đào hoa làm đám cưới với tình mới.

Một số lần trả lời phỏng vấn, Mạc Hồng Quân vẫn thể hiện sự áy náy với Ly Kute và con trai. Cho đến bây giờ, bé Khoai Tây (con trai Ly Kute) đã tròn 4 tuổi nhưng Mạc Hồng Quân vẫn chưa một lần được gặp mặt con do bị mẹ bé cạch mặt.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư