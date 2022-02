Dẫm lên rắn hổ mang, người phụ nữ thoát chết chỉ nhờ 1 hành động

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 9/2, tại một nhà dân ở tỉnh Songkhla, Thái Lan.

Cụ thể, một người phụ nữ có tên Nai Aisah, 50 tuổi, đang đi vệ sinh trong nhà thì chạm trán với loài bò sát có nọc độc.

...

Người phụ nữ đi qua một góc tối của căn phòng nhưng cảm thấy có gì đó bất thường dưới chân mình. Cô quay lại thì nhìn thấy con rắn hổ mang chúa khổng lồ mà cô đã dẫm phải. Quá kinh hãi, người phụ nữ cố gắng lùi lại một cách nhẹ nhàng để không thu hút sự chú ý của nó.

Sau đó, cô thông báo cho người cha 90 tuổi về sự xuất hiện của con rắn. Ngay lập tức, những người thợ bắt rắn ở địa phương đã được gọi đến để bắt con vật.

Nai Aisah nói: "Thật may mắn khi con rắn không cắn tôi, vì tôi có thể đã chết. Giờ tôi đang lo lắng về việc ở nhà của mình".

Sau khi tìm kiếm, đội cứu hộ phát hiện con rắn đang ẩn náu trong một khe hẹp phía sau tủ quần áo của gia đình. Họ bắt con rắn hổ mang đặt vào một chiếc bao rải rồi thả nó về khu rừng cách xa khu dân cư.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn