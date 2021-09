Đám hỏi "qua màn hình" của cặp đôi 9x gây xôn xao

Đám hỏi đặc biệt của cặp đôi sinh năm 1999, chú rể Phạm Phú Quốc và cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Vy diễn ra vào sáng ngày 24/1: "Đám hỏi của người khác sẽ có cô dâu chú rể cùng sánh đôi, còn mình thì thiệt thòi hơn một chút, đứng tạm bên cạnh màn hình tivi, còn chồng mình ở tận Nhật Bản. Vẫn gọi là sánh đôi nhưng đặc biệt hơn mọi người", Vy cười nói.

Cô dâu Ngọc Vy và chú rể Phú Quốc trong đám hỏi online (Ảnh chụp màn hình).

Vy nhớ như in đêm trước ngày diễn ra đám hỏi, bồn chồn, khó ngủ và thật nhiều cảm xúc. Đêm đó Vy thức trắng một phần vì lo lắng, một phần vì hồi hộp không biết đám hỏi diễn ra có suôn sẻ hay

Toàn cảnh đám hỏi online "xuyên biên giới" của cặp đôi 9x

4 giờ sáng, Vy bắt đầu dậy chuẩn bị cho đám hỏi "xuyên biên giới" của mình. Vy không quên gọi điện thoại để tranh thủ trò chuyện và dặn dò ông xã trước khi bước vào buổi lễ ăn hỏi.

"Anh nhớ để wifi gần cho mạng khỏe nha. Sắp đến giờ rồi đó", Vy dặn chồng. 8 giờ sáng, đoàn nhà trai đến nơi. Vy hạnh phúc trong tà áo dài trắng thêu phượng, má đỏ môi hồng để đứng đầu ngõ đón lễ như bao cô dâu khác, chỉ mỗi là không có chú rể bên cạnh.

Ngọc Vy và Phú Quốc trong một dịp hiếm hoi Quốc được trở về Việt Nam hồi năm 2020 (Ảnh: NVCC).

Hai bên gia đình có mặt đông đủ, Vy khép nép đứng bên cạnh màn hình tivi, chú rể Phú Quốc hôm nay cũng rất bảnh bao trong bộ vest đen một mình dự lễ hỏi ăn tại Nhật Bản.

Đám hỏi diễn ra trong khoảng 2 tiếng với đầy đủ nghi thức như bình thường. Cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau khi Quốc có cơ hội trở lại Việt Nam sớm nhất.

Đầu tháng 9 vừa rồi, Vy quyết định chia sẻ hình ảnh về đám hỏi đặc biệt của hai vợ chồng lên mạng xã hội và vô tình nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, Vy nói bản thân cô rất vui và hạnh phúc khi được mọi người quan tâm nhiều đến như vậy.

Đám hỏi có sự góp mặt đông đủ hai bên gia đình (Ảnh: NVCC).

Dù đám hỏi diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng cuối cùng lại nhận được sự quan tâm lớn từ mọi người, Vy hạnh phúc vì điều đó. Cũng nhiều người tỏ ra thắc mắc không hiểu tại sao hai bên lại quyết định tổ chức đám hỏi online mà không chờ đợi đến khi sum vầy đông đủ, vì cả đời người cũng chỉ có một lần.

Vy chia sẻ: "Vợ chồng mình đã có quãng thời gian quen biết khá lâu, từ cuối năm 2018. Lúc đó chồng mình đã sang Nhật du học nhưng có lẽ cái duyên đã đưa chúng mình đến với nhau.

Đám hỏi diễn ra trong hai tiếng với đầy đủ nghi lễ (Ảnh: NVCC).

3 năm yêu xa cũng thật nhiều khó khăn và trắc trở. Mình và ông xã cũng thường xuyên xảy ra hiểu lầm và cãi vã nhưng sau cùng cả hai đều biết thông cảm cho nhau và vẫn bên nhau đến giờ", Vy hạnh phúc nói.

Cuối năm 2020, Quốc đã quyết định ngỏ lời cầu hôn Vy và đã nhận được cái gật đầu đồng ý từ Vy. Cả hai bên gia đình dự định sẽ tổ chức đám hỏi cho hai bạn vào dịp đầu năm 2021. Thế nhưng khi mọi kế hoạch đã hoàn thành dịch bệnh tại Nhật Bản bùng phát trở lại khiến Quốc không thể về Việt Nam như dự tính.

Cô dâu Ngọc Vy rạng rỡ trong tà áo dài (Ảnh: NVCC).

Cả hai gia đình vẫn quyết định tổ chức đám hỏi online cho cặp đôi trẻ bằng hình thức online. "Cưới vợ phải cưới liền tay, mình không muốn Vy suy nghĩ nhiều và thất vọng vì đám hỏi không thể diễn ra", Quốc nói.

Trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng và khó khăn, những trái ngọt của tình yêu và hạnh phúc vẫn được đơm hoa kết trái. Hàng ngày khi gọi video về cho Vy, Quốc đều dặn dò: "Vợ ở nhà ngoan, khi anh về nhất định chúng mình sẽ tổ chức một đám cưới thật đáng nhớ".

Nguồn tin: Báo Dân trí