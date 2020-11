Đâm chết vợ ngay tại nhà cha mẹ vợ

Sự việc xảy ra tại nhà ông Lâm Văn X. (80 tuổi, ở xã Tân Hưng) là cha ruột của nạn nhân. Vào khoảng 20h ngày 22/11, ông X. nghe vợ hô con gái bị đâm nên chạy ra thì thấy bà L.T.B. (48 tuổi, ở cùng địa phương) nằm trên vũng máu. Bà B. được xác định tử vong ngay sau đó.

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi thể hiện, bà B. tử vong do bị đâm thủng phổi, tim.

Theo lời người nhà nạn nhân, hung thủ là Hồ Văn Do (47 tuổi – chồng bà B.). Sau khi ra tay sát hại vợ, Do đã trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn chuyện gia đình đã dẫn đến sự việc đau lòng.

Công an địa phương đang truy tìm nghi can và điều tra làm rõ vụ việc./.

Tác giả: Trần Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV