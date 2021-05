Đâm chết người vì chặn xe xin đểu bất thành

Ngày 15/5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi, ngụ phường 5, TP. Mỹ Tho), Trần Văn Tấn (biệt danh "Núi lửa", 30 tuổi, ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) và Trần Hoàng Trọng (30 tuổi, ngụ phường 2, TP. Mỹ Tho) để điều tra làm rõ vì có liên quan đến vụ “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 12/5, nghe tiếng kêu cứu trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, TP. Mỹ Tho, người dân sau đó phát hiện một nam thanh niên bị thương, nằm ngay khu vực cổng chợ Nhị Tỳ, trên người có vết đâm bên hông trái. Lập tức, người dân đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến 4 giờ cùng ngày, nạn nhân tử vong do vết thương thấu bụng, mất máu cấp.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thắng.

Qua điều tra, danh tính nạn nhân được xác định tên Nguyễn Hoàng Phúc (33 tuổi, ngụ phường 1, TP. Mỹ Tho). Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, vào thời điểm trên, Phúc bị một nhóm đối tượng truy đuổi. Khi chạy đến khu vực gần chợ Nhị Tì (thuộc phường 2, TP. Mỹ Tho), nạn nhân rẽ vào một con hẻm và nằm gục xuống. Các đối tượng có liên quan sau nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua công tác điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn cùng với công tác vận động, Tấn và Trọng đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đầu thú vào lúc 20 giờ ngày 12/5.

Đến tối ngày 13/5, Nguyễn Văn Thắng cũng đã đến cơ quan công an đầu thú vì có liên quan đến vụ giết người. Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng khai nhận vào thời điểm trên, Thắng cùng với Tấn và Trọng chạy hai xe máy trên đường Đinh Bộ Lĩnh để tìm chỗ ăn khuya. Khi đến chợ Nhị Tỳ (phường 2, TP Mỹ Tho), nhóm của Thắng chặn xe máy do Nguyễn Ngọc Toàn cầm lái chở theo Phúc để "xin tiền" đi ăn khuya. Tại đây, nhóm của Thắng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với Phúc.

Trong lúc đánh nhau, Thắng dùng dao đâm Phúc dẫn đến tử vong. Gây án xong, cả ba bỏ trốn và sau đó đã lần lượt ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lí theo quy đinh pháp luật.

