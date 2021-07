Đâm chết người từ mâu thuẫn chia tiền hoa hồng lô đề

Theo thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh An Giang, đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông thiệt mạng xảy ra trên địa bàn xã Long Điền A, huyện Chợ Mới.

Nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn Đẹp (56 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới). Nghi phạm liên quan đến vụ án được xác định là Huỳnh Thanh Nhàn (39 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới).

Theo đó, mới đây ngày 8/7, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thanh Nhàn (39 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) về tội Giết người.

Đối tượng Huỳnh Thanh Nhàn tại cơ quan Công an.

...



Theo nội dung vụ án, rạng sáng 29/6, người dân xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, phát hiện thi thể ông Hồ Văn Đẹp (56 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) nằm ngoài đường, cách nhà máy xử lý rác thị trấn Mỹ Luông khoảng 300 m.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định thi thể ông Đẹp có nhiều vết đâm. Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện con dao dài khoảng 30 cm và một xe máy. Sau 48 giờ điều tra, khoảng 23h ngày 30/6, cảnh sát bắt được Nhàn khi người này đang lẩn trốn tại địa phương.

Nhàn khai nhiều năm nay cùng ông Đẹp hùn tiền bán số đề để hưởng hoa hồng. Trong quá trình bán số đề, Nhàn cho rằng bị ông Đẹp chèn ép trong việc chia tiền hoa hồng và mang lòng thù hận.

Tối 28/6, trong lúc ông Đẹp chở Nhàn đi lấy tiền liên quan đến số đề thì anh ta dùng dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nhật Quang

Nguồn tin: Pháp Luật Plus