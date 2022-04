Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn bột phát

Ngày 15/4, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc đối tượng dùng dao đoạt mạng bạn nhậu. Vụ việc xảy ra tại huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của Hà Văn Nguyên. (Ảnh: báo VKSND tỉnh Tuyên Quang)



Theo đó, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang vừa phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Hà Văn Nguyên (sinh năm 1991, cư trú tại thôn An Phú, xã Tân An, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Giết người".

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h ngày 12/4, Nguyên đến nhà anh Hà Huy T. (sinh năm 1989) ăn cơm, uống rượu. Cùng ăn cơm, uống rượu có Hà Văn Luận, sinh năm (1985); Bùi Văn Hoan (sinh năm 1993).

Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày, sau khi uống rượu xong; Nguyên, Luận và Hoan mỗi người điều khiển 1 xe mô tô đi về nhà (cùng di chuyển trên đường liên thôn An Phú đi UBND xã Tân An).

Trên đường đi, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn, Hoan dùng tay đấm vào mặt Nguyên, còn Luận đấm, đá vào người Nguyên. Nguyên điều khiển xe mô tô đi về nhà lấy 1 con dao nhọn quay lại đuổi theo Luận và Hoan. Sau khi bặt gặp Luận, Nguyên xuống xe đâm 1 nhát trúng vào mạn sườn phải Luận khiến người này ngã gục xuống. Sau đó, Nguyên tiếp tục dùng chân đạp vào đầu Luận.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyên điều khiển xe mô tô tiếp tục đuổi theo Hoan, khi thấy Hoan đang đi bộ trước cửa nhà, Nguyên đi vào, tay trái cầm dao vung lên chém nhiều nhát vào vùng lưng của Hoan. Sau khi mọi người đến can ngăn, Nguyên mới vứt bỏ dao và điều khiển xe mô tô đi về nhà. Hoan bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến 14h ngày 13/4, Hà Văn Luận đã tử vong.

Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.

