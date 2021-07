Đại úy công an lao mình xuống dòng nước chảy xiết cứu người phụ nữ bị cuốn trôi

Ngày 29/7, trao đổi với phóng viên Thượng tá Cao Thanh Hải – Trưởng công an huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận thông tin trên. Theo đó, cán bộ công an đã dũng cảm cứu người phụ nữ khỏi dòng nước chảy xiết là Đại úy Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng công an xã Đồng Văn.

Đại úy Tuấn Anh trong một lần trao đổi với công dân (ảnh CANA).

Cụ thể, vào chiều 18/7, Đại úy Tuấn Anh cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một người phụ nữ bị dòng nước chảy xiết tại khu vực thác Nậm Niên (xã Đồng Văn, huyện Quế Phong) cuốn trôi.

Ngay lập tức Đại úy Tuấn Anh lao mình xuống dòng nước cứu người phụ nữ. Cùng với sự hỗ trợ của các thành viên trong tổ công tác, Đại úy Tuấn Anh đã đưa được người phụ nữ vào bờ, nhanh chóng phối hợp cùng người dân kịp thời sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Đồng Văn. Sau khi được điều trị, hiện sức khỏe của người phụ nữ đã ổn định./.



