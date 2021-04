Đại úy công an có biểu hiện bị sốt tử vong tại nơi làm việc

Ảnh minh họa.

Tối 25/4, nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông xác nhận, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang phối hợp với lực lượng chức năng TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ việc một đại úy công an tử vong tại phòng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ công an phường Bình Hưng Hòa A.

Nạn nhân là đại úy N.Q.Đ. (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), cảnh sát khu vực, Công an phường Bình Hưng Hòa A.

Theo đó, khoảng 7h50 cùng ngày, một cán bộ công an phường phát hiện anh Đ. tím tái nằm trên ghế tại phòng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ công an phường. Kiểm tra thì phát hiện anh Đ. đã tử vong nên báo cáo chỉ huy.

...

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt tại hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguồn tin của PV cho hay, đại úy Đ. có tiền sử bệnh tim và cao huyết áp. Trong ca trực sáng 24/4, Đ. có biểu hiện bị sốt, có đi khám bệnh và xin nằm nghỉ tại phòng của cán bộ chiến sĩ phường.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đảng ủy, HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Bình Hưng Hòa A. đã vận động hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình đại úy Đ.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao Thông